Le 75S, un défi de 75 sentiers pour découvrir le Québec en rando!

MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Rando Québec, lance aujourd'hui le 75S, le plus grand défi de randonnée pédestre au Québec. Il s'agit de 75 sentiers à découvrir à travers les régions, à son rythme et sans limite de temps, peu importe son expérience en randonnée pédestre.

Qu'est-ce que c'est?

Rando Québec, la fédération de randonnée pédestre du Québec, lance l'initiative 75S afin de conserver la motivation de la population québécoise à randonner en l'invitant à se donner un défi personnel. C'est 75 sentiers à accomplir à travers le Québec, sans limite de temps, et de différents niveaux pour que tous puissent participer.

Le défi compte trois échelons à atteindre : 25S (25 sentiers), 50S (50 sentiers) et l'objectif ultime, 75S (75 sentiers). Il se veut toutefois un défi souple et surtout un guide pour découvrir le Québec sans pression, et selon son expérience. Une variété de sentiers comblera tous les types de randonneuses et de randonneurs : des montées à pic, des sentiers courts de découverte, des longues randonnées, etc. Facteur de motivation supplémentaire : les personnes qui participent courront aussi la chance cet été de gagner de beaux prix des partenaires du 75S.

Le 75S est réalisé en collaboration avec tous les réseaux de sentiers qui figurent dans la liste (qui sont pour la plupart Réseaux membres de Rando Québec), afin d'assurer une expérience sécuritaire et de qualité aux participantes et aux participants.

Comment participer?

Il suffit de s'inscrire sur le site Web du 75S. Une fois le compte créé, les personnes inscrites auront accès à un espace personnel pour planifier leur défi, la liste complète des 75 sentiers, des Prêts-à-partir de chaque sentier pour faciliter leur expérience comprenant une carte topographique téléchargeable sur le site, et plus encore.

Le coût d'inscription est de 15 $, et est valide à vie. Ce montant symbolique permet de couvrir une partie des frais administratifs et surtout de soutenir la randonnée pédestre au Québec.

L'histoire du 75S

Le 75S est en fait la continuation du Certificat du randonneur émérite. En effet, c'est en 1995 que la première version du 75S a vu le jour, sous l'initiative d'un bénévole, Marcel Descarreaux. Randonneur de longue date, il a proposé à la fédération québécoise de la marche (connue aujourd'hui sous le nom de Rando Québec) une idée de programme pour découvrir le Québec en randonnant: le Certificat du randonneur émérite. Le projet a rapidement pris forme pour offrir 25 sentiers à parcourir dans 10 régions différentes de la province. Une fois les 25 sentiers complétés, le participant devenait « certifié ».

Le programme lancé le 1er avril 1995 a immédiatement suscité l'intérêt des randonneurs. Avec les années, il a tellement gagné en popularité que les randonneurs « certifiés » ont demandé un 2e puis un 3e niveau. Le certificat du randonneur émérite s'est donc bonifié pour finalement proposer 75 sentiers divisés en trois niveaux : 25, 50 et 75 sentiers. 40 personnes ont depuis atteint l'honorable niveau or.

Après plus de 25 ans d'existence, Rando Québec souhaite perpétuer ce programme, le concept de défi personnel étant un formidable moyen d'inciter les Québécois à randonner au Québec.

Une refonte du programme a été initiée en 2019, avec le soutien du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Les objectifs étaient de moderniser son image en revoyant son nom et ses codes graphiques, de le rendre accessible à tous peu importe son expérience en randonnée, et de revoir la liste des sentiers.

Et la pandémie dans tout ça?

Le 75S devait initialement être lancé en juin 2020. Rando Québec a toutefois décidé de retarder le lancement d'une année afin de permettre au milieu de la randonnée pédestre de faire face à la pandémie de COVID-19.

À la suite de l'été 2020 qui s'est caractérisé par un très fort engouement pour la randonnée pédestre et le plein air en général, Rando Québec a vu le 75S comme un moyen de conserver la motivation des nouveaux adeptes de randonnée, mais surtout de les outiller pour une pratique sécuritaire et responsable envers eux-mêmes, autrui et l'environnement. Le code d'éthique du randonneur a d'ailleurs été créé à cet effet.

À propos de Rando Québec : Depuis 1978, Rando Québec fait la promotion de la randonnée pédestre et de la raquette à travers le Québec en fournissant des outils à toutes les personnes actives dans le développement de la marche à travers la province.

