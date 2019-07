Le 5e Forum de coopération internationale entre les ports de la Route maritime de la soie s'ouvre à Ningbo, en Chine

Ce forum de deux jours organisé par le Zhejiang Seaport Group et d'autres institutions d'entreprises se tient parallèlement au China Maritime Forum 2019, lancé pour souligner la Journée maritime chinoise le 11 juillet, et est dirigé par le ministère chinois des Affaires étrangères, le ministère des Transports et le gouvernement populaire du Zhejiang.

Xu Zuyuan, ancien vice-ministre du ministère des Transports de la Chine et ambassadeur maritime de l'Organisation maritime internationale (OMI), a déclaré que le monde vit des changements en profondeur. En collaborant pour construire une plateforme et en partageant les fruits de leur coopération et de leurs efforts concertés de développement, les pays et les régions situés le long de la route de la soie du XXIe siècle assureront le développement conjoint de leurs ports et de leurs activités de transport maritime.

Après cinq ans d'efforts concertés, le Forum de coopération internationale entre les ports de la Route maritime de la soie est devenu une importante plateforme de promotion de la coopération et de la communication entre les ports et les entreprises de transport maritime de partout dans le monde, ajoute M. Xu.

Au cours des cinq dernières années, l'industrie portuaire mondiale a fait des progrès remarquables dans un contexte marqué par la transformation de la consommation d'énergie, l'échange de données ainsi que des défis en matière de moralité, de gouvernance, de sécurité et d'efficacité énergétique, affirme Santiago Garcia Mila, président de l'Association internationale des ports (IAPH).

Guo Xuejun, directeur général adjoint du Département des affaires économiques internationales du ministère chinois des Affaires étrangères, a affirmé que la route de la soie du XXIe siècle fait partie intégrante de la mise en place conjointe de l'initiative « Une ceinture, une route ». La construction de la route maritime de la soie nécessite des efforts concertés dans cinq secteurs, notamment la promotion de l'interconnectivité maritime, la mise en place d'une route de la soie écologique, l'exploration de l'innovation, le maintien d'une économie mondiale libre et le renforcement de la coopération internationale et la réalisation du « partenariat bleu ».

Selon le rapport de 2018 sur le développement portuaire mondial, neuf ports chinois, notamment les ports de Guangzhou, de Ningbo-Zhoushan et de Tianjin, se sont classés parmi les 20 premiers ports mondiaux et ont même amélioré leur classement de 2017 à 2018, malgré le ralentissement généralisé de la croissance du transport par conteneur.

Depuis 2015, le Forum de coopération internationale entre les ports de la Route maritime de la soie s'est réuni cinq années consécutives. En avril, l'initiative de Ningbo, qui découle du Forum de 2018, a été intégrée à la liste des objectifs du deuxième Forum de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale.

