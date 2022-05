Le 3R MCDQ propose que Québec facilite l'obtention des autorisations ministérielles

En effet, plusieurs congressistes présents lors des différents ateliers ont soulevé l'importance que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) saisisse à quel point il est sera difficile d'atteindre ces cibles tout en se conformant au cadre réglementaire en place et à l'interprétation que fait le ministère de la définition de matière résiduelle.

Considérant que l'industrie de la construction, de la rénovation et de la démolition (CRD) génère plus du quart de tous les rebuts enfouis au Québec, les membres du 3R MCDQ demandent au gouvernement de poursuivre et d'intensifier les discussions pour alléger le fardeau bureaucratique, notamment en ce qui a trait à l'obtention des Certificats d'autorisation liés à la gestion des débris de CRD lesquels sont indispensables au développement des 3RV : réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation.

Ce congrès, qui soulignait le 25e anniversaire du 3R MCDQ, comptait parmi les invités le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques M. Benoit Charette, lequel a annoncé lors de son allocution d'ouverture la constitution d'un comité d'experts qui sollicitera les intervenants du secteur de la gestion des débris de CRD afin d'obtenir des propositions concrètes qui favoriseront l'adoption de meilleures pratiques pour gérer ces débris. Conscient que ce secteur est un partenaire majeur pour l'atteinte des objectifs nationaux, le MELCC a mandaté RECYC-QUÉBEC, partenaire de longue date du 3R MCDQ, afin de coordonner les travaux du Comité.

Notons que RECYC-QUÉBEC qui animait le premier atelier du congrès a proposé un questionnaire interactif grâce auquel les membres ont pu s'exprimer quant à leur perception des freins et des éléments facilitateurs pour donner un nouvel élan à ce secteur dans l'objectif d'atteindre les cibles édictées par Québec.

Plusieurs avenues y ont aussi été présentées, notamment la déconstruction, le réemploi la nécessité de trouver des marchés pour les matériaux récupérés afin de les valoriser.

À propos du 3R MCDQ

Depuis maintenant 25 ans, le 3R MCDQ est l'association reconnue d'intervenants du secteur de la récupération et du recyclage des matières issues de la construction, de la rénovation et de la démolition au Québec.

Le 3R MCDQ est un rassemblement d'entreprises et d'intervenants de toutes les régions du Québec. Ils ont en commun de promouvoir l'essor de la récupération, au recyclage, du réemploi et de la valorisation des produits contenus dans la catégorie " infermentescible ", tel que défini à l'article 1.1 du Règlement sur les déchets solides, des matériaux secs.

Ces entreprises se partagent des activités de collecte, de transport, de tri, de récupération, de conditionnement, de valorisation, de recyclage et de réemploi des produits que renferme ce type de matières résiduelles.

Par ses actions, le regroupement contribue à l'amélioration des conditions de développement de ses membres pour augmenter significativement les volumes et la qualité de matières résiduelles valorisées. Le terme «valorisation» est utilisé ici au sens large et englobe le réemploi, le recyclage et la valorisation dans le respect de la hiérarchie des 3RVE.

SOURCE 3R MCDQ

