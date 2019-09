Le 3e Concours international Mozart de Zhuhai met en évidence, au yeux du monde, le nouveau charme de la ville romantique chinoise

Le concert de clôture s'est déroulé en présence de dignitaires, notamment Ye Xiaogang, membre du Comité permanent de la CCPPC, vice-président de la Fédération chinoise des cercles littéraires et artistiques et président de l'Association des musiciens chinois, et Yan Wu, maire adjoint du gouvernement populaire municipal de Zhuhai, qui ont également ont prononcé un discours lors de la cérémonie de clôture. M. Ye a déclaré : « Le Concours Mozart de Zhuhai se veut un pont d'amitié entre Zhuhai et le monde grâce aux merveilles de la musique. Dans le même temps, il a également renforcé la réputation de Zhuhai comme étant la porte d'entrée dans la région de la Grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) et une plaque tournante au sein de celle-ci, et joue encore un rôle vital dans la promotion des efforts et initiatives de la Chine visant à soutenir l'éducation musicale des jeunes et à promouvoir la musique classique dans un monde moderne. Le concours, en tant que fondement social de l'initiative Ceinture et route de la Chine, ainsi que la vision qui l'anime, joue un rôle crucial dans le maintien d'une meilleure communication ouverte entre les peuples du monde. »

De son côté, M. Yan a précisé : « À mesure que la GRB se développe, les événements sociaux et culturels, comme le Concours Mozart de Zhuhai, en viendront à engendrer des ressources humaines et culturelles précieuses, contribuant au maintien de la région comme un beau fleuron de la ceinture économique côtière. »

Le président de la Fondation Alink-Argerich (AAF), Gustav Alink, le troisième directeur artistique du violon du Concours Mozart de Zhuhai et ancien vice-chancelier de l'Université Mozarteum de Salzbourg, Paul Roczek, le chef du Département de piano de l'Université Mozarteum de Salzbourg, Klaus Kaufmann, et le directeur exécutif de Zhuhai Huafa Modern Service Investment, Xi Xiaole, ont également assisté à la cérémonie de clôture et au concert.

Le Concours international Mozart de Zhuhai pour jeunes musiciens, qui sert de pont entre les cultures chinoise et occidentale, a attiré l'attention dans le monde entier. Déjà, à la deuxième édition du concours, la couverture médiatique a enregistré près de 280 millions de visionnages ou de lectures dans plus de 50 pays et régions, raisons de croire que l'événement de cette année devrait être d'une envergure encore plus importante en termes de résonance et servir dans une large mesure à améliorer l'image de marque internationale de Zhuhai.

À propos du Concours international Mozart de Zhuhai pour jeunes musiciens

Le Concours international Mozart de Zhuhai pour jeunes musiciens, un concours musical international et complet pour jeunes talents, met non seulement l'accent sur la virtuosité des jeunes musiciens, mais attache également une grande importance à leur compréhension et à leur interprétation du style de musique classique.

À propos de Zhuhai Huafa Group

Fondée en 1980 et figurant aujourd'hui au palmarès du Fortune China 500, Zhuhai Huafa Group est l'une des principales sociétés d'État à Zhuhai et une société d'envergure renommée en Chine.

