Le 350ᵉ de Chicoutimi dévoile une année de célébrations d'envergure nationale sous le thème de La Rencontre

SAGUENAY, QC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Spectacles majeurs, rencontres culturelles, expériences immersives, projets historiques, gastronomie, création citoyenne et collaborations inédites : le 350ᵉ de Chicoutimi a dévoilé aujourd'hui une programmation ambitieuse qui fera rayonner le Saguenay-Lac-Saint-Jean partout au Québec jusqu'en juin 2027.

Pensées sous le thème La Rencontre, les célébrations du 350ᵉ proposeront une année complète d'activités qui mettront en dialogue histoire, culture, territoire et identité. Cette programmation souhaite à la fois rendre hommage au passé, faire vivre le présent et créer des expériences rassembleuses tournées vers l'avenir.

Le coup d'envoi officiel sera donné du 21 au 27 juin 2026 avec une grande semaine d'ouverture gratuite réalisée en collaboration avec la communauté innue de Mashteuiatsh. Cette première séquence marquera l'entrée dans nipin, la saison estivale, première des cinq saisons qui rythmeront l'année commémorative.

Le 21 juin, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, la Zone portuaire de Chicoutimi accueillera une série d'activités culturelles, dont la création en direct du Mixbus du 350ᵉ par un collectif d'artistes autochtones. En soirée, le spectacle Mamu Nikamutau - Chantons ensemble, hommage à Florent Vollant, réunira sur scène des artistes innus et québécois dans un grand moment de partage et de rencontre. La soirée se conclura par une fresque nocturne de drones au-dessus du Saguenay.

À travers l'année, le 350ᵉ proposera une programmation volontairement éclatée et accessible, conçue pour rejoindre tous les publics. Parmi les rendez-vous déjà annoncés figurent notamment le spectacle symphonique de Voivod, la présence du Québec Redneck Bluegrass Project, des expériences immersives, des projets historiques, des conférences, des événements gastronomiques, des initiatives citoyennes ainsi qu'une œuvre inspirée du Moyen Âge chantée en ilnu.

Le 350ᵉ souhaite proposer une programmation capable de faire rayonner Chicoutimi bien au-delà de la région. Les célébrations miseront autant sur de grands rendez-vous culturels et festifs que sur des projets permettant de découvrir l'histoire, la mémoire collective, la culture autochtone et la richesse du territoire à travers le thème central de La Rencontre.

Ce thème constitue l'ADN des célébrations. Il fait écho à la rencontre fondatrice entre les Premières Nations et les Euro-Québécois, mais également aux rencontres actuelles entre les cultures, les générations, les idées et les communautés. L'objectif est de créer des espaces de dialogue, de transmission, de partage et de découverte partout sur le territoire.

L'appel à projets lancé par le 350ᵉ permettra également d'assurer une présence constante dans le milieu grâce à la collaboration de nombreux organismes, artistes, citoyens et événements déjà établis. Cette approche favorisera des retombées culturelles et touristiques importantes tout au long de l'année 2026-2027 et permettra au 350ᵉ de s'intégrer pleinement à la vie culturelle et événementielle du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le 350ᵉ de Chicoutimi tient également à souligner l'importante mobilisation régionale qui rend possible cette année de célébrations. Le projet peut compter sur l'appui de nombreux partenaires institutionnels, culturels, touristiques, communautaires et économiques qui contribuent activement à son développement et à son rayonnement. Cette mobilisation du milieu démontre l'attachement profond de la communauté envers ce projet rassembleur et la volonté collective de faire du 350ᵉ un moment marquant pour l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Tous les détails de la programmation se trouvent sur notre site web : https://www.350chicoutimi.ca.

SOURCE 350e de Chicoutimi

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