MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le 30e anniversaire du Festival LGBTQ 'BLACK & BLUE' de renommée mondiale et la 3e édition du Carnaval des Couleurs de Montréal sont reportés à octobre 2021. « C'est la décision douloureuse que le comité organisateur de la Fondation BBCM a dû prendre pour assurer la survie et les opérations continues de ces festivités populaires annuelles de Montréal qui attirent normalement beaucoup de touristes », déclare Robert J. Vézina, Président fondateur de la Fondation BBCM.

En raison des règles actuelles de santé publique pour contrer la pandémie COVID-19, les événements seront réorganisés et enlignés pour octobre 2021 au lieu d'octobre 2020. Les membres de l'équipe ne seront pas inactifs et poursuivront leur travail jusqu'en décembre 2020 et jusqu'à l'année prochaine afin d'ajuster et d'améliorer la programmation pour l'automne 2021. L'intention est que tous les artistes qui ont été confirmés à ces événements 2020 soient recontactés et inclus à nouveau dans la planification pour l'année prochaine.

Le 30e anniversaire du FESTIVAL BLACK & BLUE sous le thème XXX (pour trois décennies de festivités et de succès) avait déjà une liste impressionnante de DJs et d'artistes canadiens/locaux confirmés pour son édition 2020 : ALAIN JACKINSKY, ASHLEY GAUTHIER, CHARLES POULIN, CHRIS MORTAGUA, DANYUL, IAN KEY, KEV J, LADY MCCOY, LOST HEROES (CHRISTIAN PRONOVOST), LUC RAYMOND, MARC PAQUET, MAUS, SANDY DUPERVAL, ST-DENIS (ALAIN VINET - STEVE ARIES), STEFANE LIPPÉ, STEPHAN GRONDIN, et le super talentueux DOMINIC LACASSE/COMPAGNIE DE CIRQUE. Les principaux membres de l'équipe de l'événement principal du dimanche sont : Yanick Daigle (directeur artistique), Luc L'Heureux (directeur technique), Marc Garceau (directeur des opérations) et Jacques 'Coco' Lévesque (concepteur d'éclairage), avec Robert Vézina comme organisateur en chef.

On comprendra qu'il n'y a pas encore de DJ internationaux sur la liste du 30e anniversaire, mais l'équipe de la BBCM embauchera de grands noms de la scène internationale dans les prochains mois pour cette méga célébration. Pour l'instant, le comité n'a confirmé que les talents canadiens puisqu'il est très difficile d'organiser des réservations internationales dans les circonstances actuelles.

Pour être clair, toutes les soirées comme l'événement principal majeur habituel du dimanche soir de l'Action de Grâce canadienne, ainsi que la fête Twinkle, le Bal en Cuir, le Bal Uniforme, et plusieurs autres sur une semaine d'activités, sont donc reportées à octobre 2021. Pour plus d'informations : www.bbcm.org

C'est la même situation et le même défi pour la 3e ÉDITION DU CARNAVAL DES COULEURS, un événement gratuit relativement nouveau ouvert à tout le monde, lancé par la Fondation BBCM en 2018, pour réunir de façon festive, les différentes communautés LGBTQ et multiethniques / multiculturelles de Montréal, autour des dates du Festival Black & Blue existant. Les ambassadeurs du Carnaval Élizabeth Blouin-Brathwaite et Normand Brathwaite, ainsi que des artistes locaux tels que Kizaba, Jimmy Moore, Marc-André Valade, Johanne Blouin, Club Bolo, Son Del Pacifico, Kay Cassendo, Sule Heitner, Cirque Kalabanté, Magislain, Mado Lamothe et plusieurs autres drag queens, ainsi que des DJs et plusieurs artistes additionnels devaient être présents à la 3e édition du Carnaval des Couleurs au début du mois d'octobre 2020. Tout ce contenu artistique sera également reconduit pour l'année prochaine puisque l'événement est reporté à octobre 2021, avec d'autres noms d'artistes à ajouter.

Le concept innovant de la 3e édition de Carnaval est de l'étirer au cours des deux premières fins de semaine d'octobre, se terminant par l'Action de Grâce canadienne. Lors du premier week-end, la partie intérieure est prévue sur la Grande-Place du Complexe Desjardins, en commençant par une fête gratuite avec plusieurs DJs (musique house et rythmes du monde), puis se poursuivant avec de nombreux spectacles et animations sur quelques jours et soirées, incluant aussi des conférences sur la lutte contre le racisme et la lutte contre l'homophobie, une zone interactive de kiosques communautaires, et d'autres activités pour les familles. Pendant la fin de semaine de l'Action de Grâce, la deuxième partie extérieure, appelée « Carnaval en Mouvement », est prévue pour se composer de plusieurs activités et animations dans certains parcs du Quartier latin et dans le Village Gai, et d'un nouveau défilé de nuit créatif avec des artistes professionnels sur la rue Ste-Catherine Est le samedi soir, en espérant que l'approbation de l'arrondissement Ville-Marie pourra être obtenue à nouveau pour la présentation d'un tel rendez-vous novateur en plein air en octobre 2021. Pour plus d'informations : www.carnavaldescouleurs.org

Il faut dire que la Fondation BBCM a travaillé très dur ces derniers mois pour assurer le soutien des différents paliers de gouvernement malgré la pandémie, afin que l'organisation puisse poursuivre ses efforts en collaboration avec ses membres de comités, pigistes, fournisseurs, commanditaires et médias, etc. Les subventions essentielles sont utilisées pour faire travailler les gens quel que soit le report des activités, afin que la Fondation BBCM puisse continuer à assurer la bonne planification ajustée du 30e anniversaire du Black & Blue Festival et du 3e édition du Carnaval des Couleurs. Le comité a réussi à réunir un grand nombre de partenaires de toutes sortes même pendant cette période difficile. Les éditions 2020 des événements incluent les organisations suivantes comme partenaires confirmés à ce jour (pour le Black & Blue et/ou le Carnaval des Couleurs), en plus de nombreux bénévoles, membres de comités, artistes et DJs, etc. qui donnent, en partie ou totalement, leur temps et leurs efforts gracieusement à la Fondation BBCM : Gouvernement du Québec, Gouvernement du Canada, Ville de Montréal, Destination Centre-Ville Montréal, Tourisme Montréal, SDC du Village, Magazine Fugues, station de radio WKND 99,5 FM, A&U Magazine, Edge Media Network, Grab Magazine, Boi Magazine, My Gay Toronto, Gay Calgary Magazine, GayVan (Vancouver), boutique Armada Men's Room, Maison Plein Coeur, Desjardins, 4KIX, Inspired Media / The Buzz Magazine, Nexus Radio, Pink Banana Media, Shaun Proulx Media, Fierté Montréal, Outlook TV, Sauna GI Joe, Sauna Centre-Ville, Sauna Oasis, Club La Cité, Garçons Sculpteurs / Productions Boyfriend, RJV, PUR Vodka, GAP-VIES, Dan Saycool design graphique et vidéo, Aura Web Solutions, District Party, Journal La Métropole, La Scena Musicale, GRIP, Festival du Nouveau Cinéma, Montréal La Plus Heureuse, Service à la famille chinoise de Montréal, Les Galopins de Montréal, Club Bolo, Centre Action Sida Montréal, Montréal Autochtone, Fierté Littéraire, Centre Afrika, Kepkaa - Mois du Créole à Montréal, GEIPSI, Clowns sans Frontières, Encans Bénéfices Signature Pro, La Petite Robe Noire, et plusieurs autres en cours d'obtention.

En conclusion, « Nous travaillons fort pour sauver ces deux événements. La science devrait trouver un moyen de contrer ce virus et, d'ici octobre prochain, nous espérons qu'il y aura un vaccin et/ou un très bon traitement qui nous permettra de mener à bien ces activités », a déclaré Robert J. Vézina au nom de tous les membres du comité.

