Le 3 octobre 2019, L'ŒUVRE LÉGER devient mission inclusion

MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'ŒUVRE LÉGER dévoile aujourd'hui sa nouvelle identité, mission inclusion. Pour réaffirmer nos valeurs et mieux poursuivre notre route, nous misons sur un nom et un logo renouvelés. Nous vous présenterons cette image de marque flamboyante dans un cadre festif avec la Ligue nationale d'improvisation (LNI). Celle-ci jouera en s'inspirant de nos six champs d'action, qui sont les droits des femmes, les droits des enfants, l'action humanitaire, la sécurité alimentaire, l'itinérance, et le mieux-être des aînés.

Nouvelle image, même mission

mission inclusion vise à favoriser le mieux-être et l'inclusion sociale des plus démunis de notre société. Elle poursuit le travail pour la dignité humaine amorcé il y a plus de 70 ans par le Cardinal Paul-Émile Léger. Notre nouvelle identité vise à actualiser notre image et à nous permettre ainsi de rejoindre d'autres groupes de citoyens, jeunes et moins jeunes, pour qui l'inclusion est une priorité. Elle évoque aussi de façon claire notre mission, qui est de favoriser l'inclusion sociale et économique des personnes vulnérables ou marginalisées. De plus, notre nouveau logo, une image stylisée de deux êtres humains différents mais égaux se tenant par la main, est un symbole fort d'entraide et de bienveillance.

À propos de mission inclusion

Les initiatives de développement durable soutenues par mission inclusion, le nouveau nom de L'ŒUVRE LÉGER ont aidé près de 30 millions de gens à ce jour, au Québec et ailleurs dans le monde. Elles se divisent en six champs d'action, mais ont en commun le même objectif : l'inclusion sociale des personnes vulnérables. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter notre site : www.missioninclusion.ca et à suivre @mi_inclusion sur Twitter et Instagram: www.instagram.com/missioninclusion/

Découvrez notre nouvelle image :

YouTube : https://www.youtube.com/missioninclusion

Vimeo: https://vimeo.com/missioninclusion

Quoi : Lancement de la nouvelle image de marque de mission inclusion

Où : Espace La Fontaine : 3933 Avenue du Parc -La Fontaine, Montréal, QC H2L 0C7

Quand : Le 3 octobre 2019, de 17 h à 20 h

