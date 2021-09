Le 26 septembre 2021, jour d'élections générales dans les commissions scolaires anglophones

QUÉBEC, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le 26 septembre, les électrices et les électeurs de trois commissions scolaires anglophones du Québec pourront élire un membre de leur conseil des commissaires pour les postes où plus d'une personne a déposé sa candidature. Élections Québec les invite à exercer leur droit de vote, la participation électorale étant essentielle à la vie démocratique.

Seules les personnes inscrites sur la liste électorale des commissions scolaires anglophones en élection peuvent voter. L'ensemble des électeurs et des électrices d'une commission scolaire vote pour élire le président ou la présidente du conseil des commissaires, alors que seuls les électeurs et les électrices d'une circonscription peuvent voter pour élire le ou la commissaire de cette circonscription. La liste des postes en élection et des personnes candidates est accessible sur le site electionsquebec.qc.ca/scolaires.

Sur les lieux de vote, les électrices et les électeurs doivent prouver leur identité en présentant l'un des documents suivants :

Carte d'assurance maladie du Québec;

Permis de conduire du Québec;

Passeport canadien;

Certificat de statut d'Indien;

Carte d'identité des Forces canadiennes.

Dans le contexte de la pandémie, les mesures sanitaires en vigueur, dont le port du couvre-visage et la distanciation physique, doivent être respectées dans tous les lieux de vote.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises.

À l'occasion des élections scolaires, l'institution offre un service-conseil aux présidentes et aux présidents d'élection des commissions scolaires anglophones, qui sont responsables de l'organisation des élections sur leur territoire. Elle assure également le contrôle du financement politique et des dépenses électorales des personnes candidates à ces élections, en collaboration avec les directeurs généraux de ces commissions scolaires, à qui elle offre aussi un service-conseil. De plus, elle a le mandat de faire enquête et de poursuivre les contrevenants en cas de non-respect de la loi.

