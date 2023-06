GUANGZHOU, Chine, le 28 juin 2023 /CNW/ -- Le 27 juin 2023, la septième Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises des Nations Unies, la 18e Foire internationale des petites et moyennes entreprises de la Chine (CISMEF) et le 2e Sommet de coopération internationale des PME (SMEICS) ont été lancés dans la ville de Guangzhou.

Le nombre de kiosques à cette édition du CISMEF a augmenté de 28 % par rapport à l'année précédente, et l'espace d'exposition pour les exposants étrangers a augmenté de 50 %. De nombreuses entreprises innovantes ont fait la démonstration de nouvelles technologies nationales et de capacités de fabrication de haut niveau et ont incarné l'idée selon laquelle les « PME peuvent faire de grandes choses ».

Les fabricants d'éclairage de la ville de Zhongshan, dans la province du Guangdong, jouissent d'une réputation mondiale. Une entreprise innovante de la ville de Zhongshan a lancé des lampes sans scintillement qui préviennent la fatigue oculaire. À l'heure actuelle, la fonction sans scintillement n'est toujours pas offerte dans la plupart des ampoules DEL, comme l'a fait remarquer le fondateur de Guangdong Bolangte Lighting Technology Co., Ltd. Néanmoins, Bolangte, par le biais de la recherche et du développement sur les puces, est devenu le premier fabricant chinois de lampes sans scintillement qui assurent une protection des yeux.

Alors que l'industrie de la robotique chinoise progresse rapidement, de nombreuses entreprises du domaine ont participé à l'événement. Sevnce Robotics Co., Ltd., dans la zone d'exposition de Chongqing, a présenté des robots quadrupèdes et des robots de patrouille à roues, tous deux à l'épreuve des explosions et conçus à des fins chimiques.

Deuxième économie mondiale, la Chine demeure attrayante pour les investisseurs étrangers. La CISMEF de cette année a attiré de nombreuses entreprises étrangères. Capital Rice Co., Ltd., fondé en 1977, est un exportateur de riz de renommée mondiale de Thaïlande. Il produit le riz thaïlandais au jasmin Mighty Elephant, cultivé dans la province d'Ubon Ratchathani, une zone reconnue pour ses plantations du riz au jasmin.

En outre, du 26 au 30 juin, se tient le principal forum du SMEICS, qui est accompagné d'un autre forum, de six sous-forums et de six événements thématiques. L'événement facilitera la discussion, l'exploration et le partage des expériences de développement des MPME mondiales et servira de plateforme de coopération.

SOURCE CISMEF and SMEICS

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Qianqian Ou, [email protected]