Le 15 août au New City Gas avec Loud & les DJs Geneviève Borne + Ève Salvail - LES 5 ANS DE L'AGENCE MAC MEDIA AU PROFIT DU CLUB DES PETITS DÉJEUNERS

MONTRÉAL, le 18 juill 2022 /CNW Telbec/ - Anthony Gibault, Chef de la direction, est fier d'annoncer la grande célébration des 5 ans de l'Agence Mac Media (AMM) au profit du Club des petits déjeuners. Cet événement tapis rouge aura lieu le 15 août au New City Gas. Il mettra en vedette Loud, figure de proue du rap québécois aux certifications Or et Double platine, ainsi que la populaire animatrice, Geneviève Borne, et la top model internationale, Ève Salvail, à titre de Dj's.

En moins de cinq ans, l'Agence Mac Media s'est hissée parmi les plus importantes firmes numériques. Elle compte à son actif plus de 850 partenaires majeurs de croissances. L'an dernier, elle a généré plus de 325 millions en ventes pour ses clients, tous des leaders dans leur domaine respectif. Au nombre de ses clients majeurs, on note Trévi, Raymond Chabot Grant Thornton, la ville de Longueuil, Alco VR, EBC, Bota Bota et Libre Entreposage pour n'en nommer que quelques-uns. AMM collabore avec plusieurs partenaires de croissance en Ontario, aux États-Unis et en France.

Le 15 août, devant plus de 500 personnes, des invités, des personnalités et des clients, Anthony Gibault présentera la nouvelle direction de AMM ainsi que les filiales partenaires de l'Agence Mac Media. Ce soir-là, dans une ambiance festive et spectaculaire, le multientrepreneur de 27 ans et propriétaire d'une quinzaine d'entreprises, dévoilera le nouveau nom et branding de son agence : AMM Digital Solution et Solutions numériques, en français. Dès cet automne, elle s'installera dans le marché canadien et continuera sa croissance. Avec son repositionnement, AMM souhaite ouvrir de nouveaux pôles, en Ontario et en France, en 2023. L'équipe d'Anthony Gibault compte près de 50 collaborateurs spécialistes du numérique. AMM digital solution vise 100 collaborateurs pour l'an prochain, soit une augmentation de 100%.

La soirée des 5 ans de l'Agence Mac Media est un événement caritatif au bénéfice du Club des petits déjeuners, une organisation à but non lucratif qui tient à cœur Anthony Gibault, père de jeunes jumeaux. Le Club des petits déjeuners rejoint plus de 500 000 enfants dans plus de 3 000 programmes en milieu scolaire et communautaire à travers le pays. Au Québec, le Club rejoint plus de 67 000 enfants dans plus de 480 programmes chaque matin.

L'Agence Mac Media redonne au suivant en finançant les entreprises de la relève en affaires des jeunes entrepreneurs. Elle offre un programme de financement sans intérêt pour aider les entreprises d'ici à améliorer leur action numérique. Elle s'implique aussi dans la communauté en commanditant les Jeux du Québec 2022, le tremplin par excellence de la jeunesse sportive ainsi que le Match des petits déjeuners, une partie de hockey amicale mettant en vedette d'anciens joueurs de la LNH (Ligue Nationale de Hockey) ainsi que des artistes.

Le 15 août prochain, Anthony Gibault et l'Agence Mac Media vous donnent rendez-vous au New City Gas pour une soirée-bénéfice pour le Club des petits déjeuners, mettant en vedette Loud, Geneviève Borne et Ève Salvail

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux, le Club contribue à rejoindre plus de 500 000 enfants dans plus de 3 000 programmes en milieu scolaire et communautaire à travers le pays. L'objectif ultime : un petit déjeuner pour tous les enfants, tous les jours. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org

