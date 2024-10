Les spécialistes discutent des innovations et des approches stratégiques permettant d'améliorer les normes de salubrité alimentaire.

MISSISSAUGA, ON, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX: MFI) a tenu son 14e Symposium annuel sur la salubrité alimentaire dans le cadre de son engagement à fournir des aliments sains à tous les Canadiens et à encourager le partage des connaissances entre les spécialistes du secteur alimentaire. L'événement a réuni des chefs de file et des spécialistes qui ont pu discuter du rôle transformateur de l'intelligence artificielle (IA) dans l'amélioration de la salubrité alimentaire.

« L'IA et la salubrité alimentaire sont étroitement liées, l'IA transformant nos activités d'une façon que nous commençons à peine à comprendre, a expliqué Curtis Frank, président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf. Notre profond engagement envers la salubrité alimentaire est ancré dans notre histoire et dans notre promesse en matière de salubrité alimentaire, ainsi que dans la façon dont nous assumons nos responsabilités en la matière et continuons d'établir les normes les plus élevées. Nous devons constamment poursuivre nos efforts pour fournir des aliments sains et nutritifs, et utiliser l'IA pour bâtir un système alimentaire plus sûr et plus durable. »

Le conférencier d'honneur, Nihar Dalmia, associé au sein d'Omnia AI chez Deloitte, a parlé de l'évolution de l'IA, en soulignant que le secteur alimentaire se trouve dans un moment charnière. « Nous sommes à l'aube d'une révolution de l'IA : nous sommes passés des outils d'IA destinés aux scientifiques et aux grandes entreprises à l'IA pour tous. Il est essentiel de comprendre le potentiel de l'IA et de découvrir en quoi elle peut être utile aux entreprises, a déclaré M. Dalmia. L'emballage intelligent, la robotique fondée sur l'IA et les solutions personnalisées de salubrité alimentaire sont les tendances que nous observons. L'étape suivante, à mesure que les organisations développent des initiatives d'IA, est de naviguer dans le changement technologique et de permettre aux agents d'IA de façonner les organisations à l'aide de pratiques d'IA exhaustives et responsables. »

Lors de ce symposium, une table ronde a été organisée avec Conor Cahil, chef, Science et innovation, Dawn Farms Foods, et James Doyle, directeur, Comptes mondiaux, Crème Global, qui a souligné l'importance d'acquérir des données précises, d'optimiser les processus et d'améliorer la durabilité à long terme et la sécurité des consommateurs. Des exemples d'études de cas présentés par Dawn Farms Foods ont mis en lumière leur approche médicolégale de la salubrité des aliments qui utilise l'IA pour améliorer les contrôles d'étiquetage, la surveillance de la qualité, la formation intuitive et la détection prédictive.

Des entreprises de technologie entrepreneuriale étaient également présentes au symposium. Elles ont mis en avant des solutions innovatrices en matière de salubrité alimentaire, comme la technologie automatisée d'inspection de la qualité et de la sécurité qui détecte les matériaux étrangers à l'aide de l'imagerie hyperspectrale, l'analyse de données qui aide à prédire les rappels d'aliments et à fournir de meilleures pratiques pour faire face aux éclosions, et les progrès de l'IA pour éradiquer les maladies d'origine alimentaire.

Le symposium a souligné la nécessité pour les entreprises d'intégrer l'IA de façon responsable tout en exploitant leur plein potentiel pour révolutionner les pratiques de salubrité alimentaire.

« Les données sur la salubrité alimentaire sont abondantes dans les organisations de fabrication de produits alimentaires, et la clé pour exploiter la valeur de l'IA est d'avoir accès à des données propres qui sont liées aux problèmes les plus critiques en matière de salubrité alimentaire, a affirmé Randy Huffman, directeur en chef, Salubrité alimentaire et Durabilité, aux Aliments Maple Leaf. Il est primordial de s'assurer que les données sont fiables, car les modèles d'IA ne corrigeront pas les données erronées, seuls les employés compétents et les processus bien conçus assurent l'intégrité des données. »

« Nous abordons l'IA avec une immense curiosité, en comprenant à la fois ses possibilités et ses limites. L'IA offre de nouvelles occasions dans notre entreprise, de l'amélioration du rendement aux assistants virtuels, et il est essentiel de comprendre ce qu'elle peut faire pour nous, a déclaré Andreas Liris, dirigeant en chef, Technologie et Information, aux Aliments Maple Leaf. La promesse de l'IA est formidable, mais nous devons investir judicieusement et tirer parti des technologies appropriées pour améliorer nos normes de salubrité alimentaire et stimuler la croissance à long terme. »

