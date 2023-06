Le 14e International Infrastructure Investment and Construction Forum a commencé à Macao

MACAO, 3 juin 2023 /CNW/ -- Le 14e International Infrastructure Investment and Construction Forum (« IIICF » ou « le forum »), organisé conjointement par la China International Contractors Association et le Macao Trade and Investment Promotion Institute, a commencé à Macao le 1er juin. Cette année, le forum, qui est l'un des événements annuels les plus influents dans le secteur mondial des infrastructures, a pour thème « Devenir vert, numérique et intelligent, financer une coopération gagnant-gagnant » (Going Green, Digital and Smart, Financing Win-Win Cooperation). L'événement a réuni plus de 3 000 chefs de file du secteur de plus de 700 établissements de plus de 60 pays et régions, dont 40 invités de niveau ministériel.

Guo Tingting, vice-ministre du Commerce de Chine, Amarsaikhan Sainbuyan, vice-premier ministre de Mongolie, Ding Yanzhang, président de la Power Construction Corporation de Chine, Mike Elton Mposha, ministre du Développement de l'eau et de l'assainissement de Zambie, Dai Hegen, président du conseil d'administration du China National Chemical Engineering Group, et Lou Qiliang, président de CRRC Corporation, ont prononcé des discours-programmes lors du forum.

Le forum a présenté une exposition spécialisée qui a attiré un nombre sans précédent d'exposants. Parmi les principaux participants, mentionnons China Communications Construction, China Construction Engineering, China Railway Construction, China Electric Power Construction, China Energy Engineering, CRRC Corporation, China Poly Group, Metallurgical Corporation of China, China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction, Norinco International, Genertec International, Beijing Urban Construction, Beijing Construction Engineering, Shanghai Tunnel Engineering, Shaanxi Construction Engineering, Hunan Construction Investment Group et d'autres entrepreneurs en construction de renommée mondiale, ainsi que Huawei, Caterpillar, XCMG, Volvo, LiuGong et bon nombre de fabricants, de fournisseurs et d'institutions de pointe.

Au cours de l'exposition, une proportion impressionnante de 90 % des kiosques a présenté des expositions spécialement conçues pour mettre en lumière trois aspects essentiels :

La connectivité régionale, mettant en évidence les réalisations remarquables lors du développement de la Belt and Road Initiative sur une période de dix ans;

Le leadership pour une économie à faibles émissions de carbone et les solutions axées sur l'écologie : Ce segment portait sur la promotion d'un large éventail de technologies de développement vertes et à faibles émissions de carbone pour les projets d'infrastructure, avec des expositions mettant l'accent sur les innovations en matière d'énergie propre, de villes intelligentes et de pratiques de construction respectueuses de l'environnement, y compris les bâtiments écologiques;

L'intelligence numérique et l'autonomisation de la technologie : Démontrant les prouesses et le niveau d'innovation numérique, cette section mettait en lumière les capacités des solutions de mobilité intelligente, de l'équipement d'ingénierie de pointe et des matériaux de construction de pointe. Elle visait à présenter efficacement la force et les progrès technologiques des entrepreneurs chinois à un public mondial.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le http://en.iiicf.org/ .

