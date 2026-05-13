Nouvelles données, lacunes critiques dans la stratégie TI des entreprises canadiennes

MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - NOVIPRO, chef de file canadien en solutions TI et membre du groupe Nova Networks, dévoile aujourd'hui la 10e édition du rapport Portrait TI. Réalisé en partenariat avec Léger et IBM, ce rapport propose non seulement les constats les plus récents, mais aussi une perspective unique sur dix ans d'évolution des investissements, des priorités et des défis technologiques au Canada.

« Nous sommes extrêmement fiers de célébrer le 10e anniversaire du rapport Portrait TI. Ce qui était au départ une initiative visant à apporter plus de clarté aux décisions en TI grâce à des données concrètes, spécifiquement pour le marché canadien, est devenu l'une des références les plus crédibles de l'industrie. Cette édition marque un point de bascule. Les ambitions augmentent, les budgets aussi, et les TI occupent désormais une place formelle dans les décisions stratégiques. Les organisations qui tireront leur épingle du jeu ne seront pas celles qui dépensent le plus, mais celles qui gouvernent, exécutent et développent leurs talents avec le plus de rigueur. »

Alain Cormier, président-directeur général de NOVIPRO

Cette année, le rapport intègre également des données spécifiques à trois secteurs : la finance, le manufacturier et la santé. Ces éclairages sectoriels permettent de mieux comprendre comment les décisions technologiques accélèrent, ou freinent, la performance de ces industries clés.

Parmi les principaux constats du rapport

La souveraineté des données, un enjeu d'affaires prioritaire . 77 % des organisations canadiennes considèrent aujourd'hui la souveraineté des données comme un enjeu plus critique qu'il y a deux ans, et 64 % ont déjà entrepris des actions concrètes. Dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre le Canada et les États-Unis, une question s'impose désormais. Où sont réellement hébergées nos données, et qui en détient le contrôle.

. 77 % des organisations canadiennes considèrent aujourd'hui la souveraineté des données comme un enjeu plus critique qu'il y a deux ans, et 64 % ont déjà entrepris des actions concrètes. Dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre le Canada et les États-Unis, une question s'impose désormais. Où sont réellement hébergées nos données, et qui en détient le contrôle. L'intelligence artificielle, du projet pilote à l'usage réel . 80 % des organisations utilisent activement des solutions d'IA, et plus de la moitié ont dépassé le stade des projets pilotes. L'IA est maintenant une attente d'affaires, mais elle exige des pratiques solides en matière de formation et de gouvernance.

. 80 % des organisations utilisent activement des solutions d'IA, et plus de la moitié ont dépassé le stade des projets pilotes. L'IA est maintenant une attente d'affaires, mais elle exige des pratiques solides en matière de formation et de gouvernance. La cybersécurité, des investissements en hausse pour une protection encore insuffisante. 93 % des organisations canadiennes ont mis en place au moins une mesure de sécurité. La cyberassurance connaît une croissance rapide, passant de 27 % à 60 % en un an. Pourtant, la formation des employés reste insuffisante, les cadres de gouvernance demeurent peu structurés, et les dirigeants ne sont pas toujours alignés avec leurs équipes TI quant à la définition d'une stratégie moderne de cybersécurité.

93 % des organisations canadiennes ont mis en place au moins une mesure de sécurité. La cyberassurance connaît une croissance rapide, passant de 27 % à 60 % en un an. Pourtant, la formation des employés reste insuffisante, les cadres de gouvernance demeurent peu structurés, et les dirigeants ne sont pas toujours alignés avec leurs équipes TI quant à la définition d'une stratégie moderne de cybersécurité. Les ressources humaines en TI, une situation critique. 91 % des entreprises canadiennes font face à au moins un enjeu lié aux ressources humaines en TI. Les difficultés de recrutement, de formation et de rétention persistent. Dans un environnement où les TI soutiennent l'ensemble des opérations, ces enjeux doivent être considérés comme un risque opérationnel à part entière.

Combler l'écart entre les TI et la direction

Les données sont claires. Le manque d'alignement entre les équipes TI et le reste de l'organisation freine la performance des entreprises. Lorsque les dirigeants et les responsables TI ne partagent pas une compréhension commune des coûts, des risques et des priorités, même les investissements technologiques les plus importants perdent en efficacité. Les organisations qui intégreront pleinement les décisions TI à leur stratégie globale bénéficieront d'un avantage concurrentiel réel et structurant.

Le rapport complet Portrait TI 2026 est désormais disponible. Il propose une analyse détaillée selon les secteurs d'activité, la taille des organisations et les réalités régionales.

Téléchargez le rapport complet ici.

À propos du rapport Portrait TI 2026 de NOVIPRO et Léger

Les données de cette 10e édition proviennent d'un sondage en ligne mené du 21 janvier au 3 février 2026 auprès de 452 décideurs d'entreprises canadiennes. Les résultats ont ensuite été analysés avec des experts TI afin de produire un guide complet pour soutenir les décisions stratégiques en technologie de l'information.

À propos de NOVIPRO

NOVIPRO est un fournisseur canadien de solutions TI de premier plan, offrant des services adaptés à un environnement en constante évolution. Depuis novembre 2025, NOVIPRO fait partie du groupe Nova Networks, ce qui leur permet de combiner leurs forces afin d'offrir un éventail complet de services en technologies de l'information... Pour en savoir plus, visitez novipro.com

Relations médias et demandes d'entrevue

Le président-directeur général de NOVIPRO Alain Cormier, est disponible pour des entrevues.

SOURCE NOVIPRO

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