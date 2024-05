BALI, Indonésie, 28 mai 2024 /CNW/ -- Le ministre indonésien des Travaux publics et du Logement, et vice-président du 10e Forum mondial de l'eau, Basuki Hadimuljono, et le président du Conseil mondial de l'eau, Loïc Fauchon, ont officiellement clôturé le 10e Forum mondial de l'eau au Centre de convention international de Bali (BICC) à Nusa Dua, Bali, le vendredi 24 mai 2024. Tous deux étaient présents lors de la remise du drapeau du Conseil mondial de l'eau à Abdulaziz Al Shaibanau, sous-ministre de l'eau au ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture d'Arabie saoudite.

Le ministre indonésien des Travaux publics et du Logement, Basuki Hadimuljono (à gauche), accompagné du président du Conseil mondial de l’eau, Loïc Fauchon, a brandi le drapeau du Conseil mondial de l’eau pour clôturer le 10e Forum mondial de l’eau. (PRNewsfoto/Secretariat of the 10th World Water Forum)

Le 10e Forum mondial de l'eau a produit une déclaration ministérielle qui fixe une orientation claire face aux défis mondiaux. La proposition de l'Indonésie concernant la création d'une Journée mondiale des lacs a été adoptée, tout comme l'établissement du Centre d'excellence sur la résilience de l'eau et du climat, ainsi que l'inclusion de la gestion intégrée des ressources en eau sur les petites îles. Diverses autres initiatives complètent également le Programme d'action des Nations Unies pour l'eau.

Loïc Fauchon a salué la ratification d'une Déclaration ministérielle comprenant un compendium de résultats et d'actions concrets, qui inclut 113 projets d'eau potable et d'assainissement d'une valeur de 9,4 milliards de dollars américains, soutenus par 33 pays et 53 organisations internationales.

Il a remercié le gouvernement indonésien et l'ensemble du peuple indonésien pour l'amour et le soutien dont ils ont fait preuve, et qui a mené à la réussite du 10e Forum mondial de l'eau.

Le ministre Basuki a insisté sur l'importance de renforcer les synergies entre les intervenants et sur le fait que la synthèse amorcée lors de la conférence ministérielle doit être mise en œuvre au profit de la société.

À cette occasion, le ministre a également félicité Iffah Rachmi, coordonnatrice de Youth Sanitation Concern, qui a reçu le Grand Prix mondial de l'eau de Kyoto 2024.

Le 10e Forum mondial de l'eau a attiré 64 000 participants et visiteurs de 160 pays, et offert 278 séances de discussion et 254 kiosques lors de la foire et de l'exposition. En outre, 200 députés de 49 pays, un total de 150 représentants des autorités locales et régionales de 23 pays, ainsi que 847 représentants de sous-régions étaient présents.

Le 11e Forum mondial de l'eau se tiendra en Arabie saoudite en 2027.

Documentation : https://drive.google.com/drive/folders/1vxqOFbK6A5OybXKbMz7J9Lggch_XRyZS?usp=share_link

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2422971/World_Water_Forum.jpg

SOURCE Secretariat of the 10th World Water Forum

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Secrétariat du Comité national d'organisation du 10e Forum mondial de l'eau, [email protected]