Le 104.7 Outaouais devient le diffuseur francophone officiel des Sénateurs d'Ottawa

GATINEAU, QC, le 13 août 2025 /CNW/ - Le 104.7 Outaouais est fier d'annoncer une nouvelle entente avec Capital Sports and Entertainment, faisant de la station le radiodiffuseur francophone exclusif et officiel des parties des Sénateurs d'Ottawa.

Cette entente renforce la position du 104.7 Outaouais comme la référence sportive incontournable de la région de Gatineau-Ottawa. « Dans une industrie en pleine mutation, il est essentiel de bâtir des relations solides avec les meilleurs partenaires, tant pour nos auditeurs et auditrices que pour nos annonceurs », a déclaré Josianne Delorme, directrice générale de la station.

En plus de diffuser les parties des Olympiques de Gatineau et du Rouge et Noir, la station enrichit son offre sportive avec la couverture complète des matchs des Sénateurs.

Pour cette nouvelle aventure, une équipe de radiodiffusion passionnée et expérimentée a été formée. Marc Legault, chroniqueur sportif au 104.7 depuis 14 ans et descripteur du Rouge et Noir depuis 10 ans, sera à la description des matchs. « C'est un retour à maison pour les Sénateurs que le 104.7 a diffusé de 1992 à 2012. Nous avons hâte d'annoncer l'équipe qui se joindra à Marc dès le début de la saison. Elle apportera une couverture riche et passionnée qui saura plaire à nos auditeurs et auditrices », a affirmé Benoit Desjardins, directeur de la programmation du 104.7 Outaouais.

« Depuis l'arrivée de Michael Andlauer, nous avons réaffirmé notre volonté de toujours mieux servir nos partisans francophones dans toute la région d'Ottawa-Gatineau », a déclaré le président des Sénateurs d'Ottawa, Cyril Leeder. « Nous sommes très heureux de nous associer au 104.7 Outaouais, une station de radio solidement ancrée dans sa communauté, bien connue des amateurs de hockey. »

Le coup d'envoi de la 33e saison des Sénateurs débutera le jeudi 9 octobre prochain, alors que l'équipe rendra visite au Lightning de Tampa Bay. D'ici là, six matchs préparatoires seront présentés. Le premier aura lieu le dimanche 21 septembre au Centre Canadian Tire et cela marquera le début de cette nouvelle collaboration excitante.

