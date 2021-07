Il s'agit du premier emplacement au Canada pour la marque hôtelière primée et axée sur la nature, qui a été fondée par Barry Sternlicht, visionnaire de l'hôtellerie et chef de la direction de Starwood Capital Group. La propriété emblématique de la rue King Ouest a été acquise et réaménagée comme une destination de style de vie luxueuse par Mohari Hospitality, une société d'investissement immobilier fondée par l'investisseur entrepreneurial Mark Scheinberg. La conception a été élaborée en collaboration avec SH Hotels & Resorts, une filiale de Starwood Capital Group, et le célèbre architecte et designer David Rockwell du Rockwell Group.

« En tant que ville de calibre mondial dotée de programmes de développement durable respectés à l'échelle mondiale, Toronto est une nouvelle base exceptionnelle pour 1 Hotels, a déclaré M. Sternlicht. La protection de la planète est la raison pour laquelle notre nom est 1 Hotels, et ce mantra alimente l'esprit de chaque propriété. J'espère que chaque invité qui séjournera au 1 Hotel Toronto se sentira encouragé à maintenir cette appréciation pour la préservation de notre planète longtemps après son séjour. »

Mark Scheinberg, fondateur de Mohari Hospitality, a déclaré : « Ayant grandi à Toronto, j'ai été témoin de l'incroyable régénération de la ville au cours des dernières années. En réaménageant l'une des icônes de l'hôtellerie et du divertissement de Toronto, Mohari contribue à transformer le centre-ville et à offrir une destination hôtelière passionnante et pertinente qui peut être adoptée par la communauté locale. Nous sommes ravis de nous associer à SH Hotels & Resorts pour amener 1 Hotels, un chef de file en matière de développement durable de luxe, au Canada pour la première fois. »

Situé au cœur du quartier animé de la rue King Ouest à Toronto, 1 Hotel Toronto comptera 112 chambres, dont 21 suites, offrant des vues panoramiques sur la ville et une ligne d'horizon emblématique. Les invités sont immédiatement connectés à l'environnement naturel grâce au design clair et aéré, avec des meubles en bois provenant de sources durables et un système de filtration d'eau à l'échelle de la propriété. En tant qu'hôtel axé sur une mission, 1 Hotel Toronto disposera d'un composteur organique sur place qui peut réduire 12 000 livres de déchets organiques à moins de 1 000 livres de compost par mois, évitant ainsi les sites d'enfouissement et servant à nourrir plus de 2 500 variétés de plantes sur la propriété et dans les parcs locaux. L'hôtel accueillera également un « hôtel pour abeilles », conçu pour attirer les abeilles indigènes et les pollinisateurs en construisant un habitat spécialement conçu pour leurs préférences de nidification. Grâce à son souci du bien-être et du confort, l'hôtel propose également d'autres commodités distinctives et exclusives comme les planchers chauffés, les plantes dans les chambres, les draps en coton biologique, les tapis de yoga et les produits biologiques pour le bain de la marque.

« Nous admirons depuis longtemps l'éthique durable et écologique de 1 Hotels et nous sommes ravis d'avoir eu l'occasion de concevoir le nouveau 1 Hôtel Toronto en mettant l'accent sur la biophilie, a déclaré David Rockwell, fondateur et président de Rockwell Group. Notre vision de l'hôtel invite les visiteurs à célébrer l'écologie de Toronto à travers la matérialité, le programme et les œuvres d'art fabriquées localement. »

1 Hôtel Toronto offrira cinq concepts de restauration et de divertissement proposant des expériences distinctes. Bien que chacun crée sa propre ambiance, ils ont tous en commun l'utilisation d'ingrédients locaux frais.

Ouverture le 4 août :

1 Kitchen Toronto est le restaurant décontracté intérieur et extérieur de la propriété, ouvert toute la journée, qui offre un menu comprenant des jus pressés à froid, des plats à base de plantes ainsi que des poissons et des protéines d'exploitation durable. S'approvisionnant en ingrédients dans un rayon de 50 km, 1 Kitchen est une destination de quartier pour le brunch de fin de semaine, le lunch sur le pouce et le souper en famille.

À Flora, le bar du hall de l'hôtel, les invités apprécieront ce salon richement conçu, situé au cœur de l'hôtel, avec son foyer confortable, ses espaces privés et communs, ainsi que son jardin luxuriant.

1 Hotel Garden Pavilion est le jardin biologique de l'hôtel, où l'on cultive plus de 40 fruits et légumes et 12 herbes, avec une capacité d'accueil allant jusqu'à 40 personnes.

Bientôt :

La Casa Madera, premier établissement au Canada des restaurateurs de renommée The Madera Group, accueillera ses clients dans le cadre d'une expérience culinaire immersive tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Savourez les sélections de chefs qui célèbrent les traditions culinaires du Mexique et de la Méditerranée, pendant des DJ performent aux côtés d'artistes de scène talentueux. Le programme de cocktails de Casa Madera comprend également une vaste sélection de boissons sans alcool et à faible teneur en alcool.

Le Harriet's Toronto, créé par le groupe de vie nocturne The h.wood Group, sera le tout nouveau point chaud sur le toit de la ville, avec un bar ouvert à sushis, des cocktails préparés par des experts et des rituels de service à la bouteille conçus pour la piscine. Avec de la musique d'ambiance en direct et des DJ le soir, ce lieu de rassemblement intime sera une destination de prédilection après le travail et pour les créateurs locaux de tendances culinaires.

1 Hôtel Toronto sera une destination attrayante pour tous les types de séjours et d'événements. Quatre salles de réunion et de bal polyvalentes, un centre de conditionnement physique ultramoderne et un menu de restauration composé d'ingrédients locaux complètent ce lieu de retraite durable de la ville.

L'hôtel est situé au centre-ville de Toronto, au 550, rue Wellington Ouest. Pour en savoir plus, visitez www.1hotels.com/toronto . Pour réserver votre escapade, veuillez composer le 416 640-7778.

À PROPOS DE 1 HOTELS :

En tant que marque hôtelière de style de vie luxueuse inspirée par la nature, 1 Hotels cultive le meilleur du design et de l'architecture durables, avec un confort extraordinaire et un niveau de service inégalé. Lancée en 2015 avec l'ouverture de propriétés exclusives à South Beach à Miami et à Central Park à Manhattan, puis de celles à Brooklyn sur East River en février 2017 et à West Hollywood sur le boulevard Sunset en juin 2019 et à Sanya (Chine) en 2020, 1 Hôtels s'inspire d'une idée simple : ceux qui voyagent dans le monde devraient aussi en prendre soin. Après tout, c'est 1 monde. 1 Hotels entretient cette vision en canalisant la nature au moyen de partenariats conceptuels et culinaires, tout en établissant des liens avec la communauté locale et en prenant des mesures durables pour faire une grande différence. Toutes les propriétés de 1 Hotels font partie des premiers hôtels au monde à devenir Sharecare Health Security VERIFIED® avec Forbes Travel Guide. La vérification complète des installations permet de s'assurer que les invités et les organisateurs de voyages peuvent réserver en toute confiance dans des établissements qui ont mis en place des procédures de sécurité sanitaire appropriées. La marque prend de l'expansion avec l'ouverture prochaine de sa propriété à Toronto et avec des propriétés en développement à Nashville, à Hanalei Bay, à Cabo San Lucas, à Paris, à Londres, à San Francisco, à Mission Bay et à Melbourne. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site 1hotels.com .

À PROPOS DE MOHARI HOSPITALITY :

Fondée en 2017 par l'investisseur entrepreneurial Mark Scheinberg, Mohari Hospitality est une société d'investissement mondiale qui s'engage dans un large éventail d'activités d'investissement immobilier, en mettant l'accent sur l'hôtellerie de luxe dans les marchés urbains et de villégiature de premier choix. Les placements de Mohari comprennent des capitaux propres et des titres de créance dans des actifs de développement et d'exploitation. Mohari investit à la fois indépendamment et avec des partenaires. Les investissements actuels de Mohari comprennent Peninsula Papagayo, un projet de développement durable de 2 200 acres, situé dans la province de Guanacaste au Costa Rica et ancré dans un centre de villégiature de luxe Four Seasons; la collection de yachts Ritz-Carlton, une nouvelle ligne de croisière ultra-luxueuse qui sera lancée en 2020; Centro Canalejas, un groupe de sept bâtiments historiques adjacents au centre de Madrid, où se trouve le premier hôtel de marque Four Seasons en Espagne; le Waldorf Astoria de 205 chambres, à Miami, qui sera la plus haute tour au sud de Manhattan et qui fait actuellement l'objet de ventes préalables au développement résidentiel. Mohari cherche à protéger le patrimoine culturel et les environnements naturels de toutes les zones liées à ses projets et s'engage à cerner des projets philanthropiques et à y contribuer dans chaque endroit où elle fait des affaires. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site moharihospitality.com .

À PROPOS DE ROCKWELL GROUP :

Basé à New York, avec des bureaux à Los Angeles et à Madrid, le Rockwell Group est une société d'architecture et de design interdisciplinaire qui met l'accent sur l'innovation et le leadership éclairé dans chaque projet. Fondée par David Rockwell, FAIA, et dirigée par David et ses partenaires Shawn Sullivan et Greg Keffer, cette entreprise de 250 employés fusionne la performance et l'architecture pour créer des expériences et des environnements extraordinaires dans le monde entier. Inspirée par le théâtre, la technologie et l'artisanat haut de gamme, l'entreprise crée un récit unique pour chaque projet, allant des restaurants, hôtels, établissements culturels et éducatifs et terminaux d'aéroport aux festivals, expositions de musées et installations de Broadway. Parmi ces projets, citons 1 Hotel Toronto, les hôtels et restaurants Nobu ainsi que les hôtels W dans le monde entier, The Perelman, un nouveau centre artistique à New York (architecte d'intérieur du restaurant et du hall), l'exposition Smithsonian FUTURES et le Hopkins Student Center pour l'université John Hopkins (Baltimore). Le dernier livre de David Rockwell, DRAMA, sera publié par Phaidon au printemps. Parmi les distinctions et les reconnaissances, mentionnons le Tony Award 2016 de la meilleure conception scénique pour She Loves Me, le prix du président de l'AIANY, le Cooper Hewitt National Design Award et le Presidential Design Award.

