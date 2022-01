NEU-ANSPACH, Allemagne, 13 janvier 2022 /CNW/ - LD Systems® , fabricant et distributeur de produits audio professionnels établi en Allemagne, annonce aujourd'hui le lancement de sa campagne de marketing numérique « Your Sound. Our Mission. ». La campagne vise à joindre un groupe croissant d'utilisateurs clés, comme les DJ de discothèque mobile et les musiciens en tout genre. Cette campagne permettra à l'entreprise de renforcer sa position de chef de file mondial en matière de technologies du son en mettant de l'avant les utilisateurs de LD Systems® qui font valoir la marque pour ses produits uniques et axés sur l'utilisateur.

Depuis sa fondation en 2002, LD Systems® donne les moyens aux DJ et aux musiciens en tout genre d'entretenir leur passion pour le son grâce à des solutions audio axées sur l'utilisateur qui permettent aux utilisateurs de vivre des moments de convivialité uniques avec son portefeuille de plus de 300 produits conçus et mis au point en Allemagne, et distribués dans le monde entier. La campagne de marketing numérique « Your Sound. Our Mission. » comprend une vidéo principale de soixante secondes, intitulée « Your Sound. Our Mission. | A Declaration of Love to Mobile DJs and Musicians » et une page de renvoi vers le site Web de la campagne. La vidéo principale, qui est disponible en six langues, met en vedette du contenu généré par de véritables DJ de discothèque mobile et musiciens au moyen de la gamme variée de solutions sonores de LD Systems® pour se produire en concert, ou lors de performances de DJ, de mariages et bien plus.

« La campagne vise à renseigner les DJ et les musiciens sur toutes les façons dont les produits de LD Systems® peuvent soutenir leur travail, des systèmes de sonorisation aux moniteurs intra-auriculaires, et bien plus, a déclaré Baptiste Languille, gestionnaire principal mondial du marketing pour la marque LD Systems®. La campagne met en valeur notre engagement à offrir des solutions qui permettent à nos utilisateurs de créer le son précis qu'ils souhaitent obtenir avec les caractéristiques exactes dont ils ont besoin. »

Les produits les plus vendus de LD Systems®, qui connaissent une croissance rapide en Amérique du Nord, se démarque par leur fiabilité, leur performance et leur convivialité. Voici quelques-uns de nos articles les plus vendus en Amérique du Nord :

Série MAUI : la gamme de systèmes de sonorisation sur colonne de MAUI comprend des systèmes de sonorisation compacts et complets, qui sont faciles à transporter, s'assemblent en quelques secondes et s'intègrent parfaitement dans tous les décors.

Série MAUI : la gamme de systèmes de sonorisation sur colonne de MAUI comprend des systèmes de sonorisation compacts et complets, qui sont faciles à transporter, s'assemblent en quelques secondes et s'intègrent parfaitement dans tous les décors.

MAUI 44 G2 : ce système de sonorisation et amplificateur de puissance en colonne est le mélange ultime de puissance sonore et de conception intuitive.

: ce système de sonorisation et amplificateur de puissance en colonne est le mélange ultime de puissance sonore et de conception intuitive.

MAUI 5 GO 100 : le système MAUI 5 GO 100 est facile à transporter grâce à la longue durée de vie de sa batterie et à sa structure légère, et il offre un son clair et limpide n'importe où.

MAUI 5 GO 100 : le système MAUI 5 GO 100 est facile à transporter grâce à la longue durée de vie de sa batterie et à sa structure légère, et il offre un son clair et limpide n'importe où.

Série ICOA : véritable haut-parleur conçu pour les musiciens et les DJ, l'enceinte ICOA offre des basses vraiment profondes et polyvalentes et peut servir dans un large éventail d'enceintes acoustiques, de satellites ou de moniteurs.

: véritable haut-parleur conçu pour les musiciens et les DJ, l'enceinte ICOA offre des basses vraiment profondes et polyvalentes et peut servir dans un large éventail d'enceintes acoustiques, de satellites ou de moniteurs. Série U500 : la dernière chose dont un utilisateur doit se préoccuper pendant une prestation en direct est la fiabilité et la convivialité des microphones, émetteurs de poche et moniteurs intra-auriculaires. Et cette gamme de systèmes sans fil sophistiqués et abordables vous offre cette tranquillité d'esprit.

Au moment où le retour des spectacles en direct permet aux DJ et aux musiciens de renouer avec la scène, LD Systems® s'efforce de répondre aux différents besoins des artistes qui participent à une tournée mondiale, ou qui se produisent dans un café ou dans une cour arrière, en concevant de l'équipement adapté à leurs besoins qui leur permet de trouver leur propre son.

« LD Systems® place l'utilisateur au centre de ses préoccupations depuis le tout début, a déclaré Kati Eismann, directrice mondiale du marketing, Groupe Adam Hall. À mesure que LD Systems® poursuit sa croissance et son évolution, nous continuerons d'intégrer davantage de rétroactions des utilisateurs et d'essais à notre processus de développement. Notre raison d'être est de fournir le son parfait à nos utilisateurs, et nous obtenons les meilleurs résultats lorsque nous sommes à l'écoute. L'objectif de notre nouvelle campagne est de communiquer ce message. »

Regardez la vidéo « Your Sound. Our Mission. » sur YouTube, et visitez la page de renvoi de la campagne à LD-Systems.com/yoursoundourmission. Les produits de LD Systems sont disponibles à l'adresse LD-Systems.com et chez certains détaillants en Amérique du Nord, notamment Musician's Friend et Guitar Center.

À propos de LD Systems®

LD Systems® est un fabricant et distributeur de produits audio professionnels établi en Allemagne. Il offre un large éventail de produits qui comprennent des systèmes de sonorisation haute performance, innovants et conviviaux, des haut-parleurs et caissons d'extrêmes graves de pointe pour les événements et installations en direct, ainsi que des systèmes de microphones sans fil et de moniteurs intra-auriculaires qui garantissent une liberté de mouvement et une fiabilité absolue aux artistes et aux conférenciers. La philosophie de la marque repose sur la performance, la fiabilité, la facilité d'utilisation et l'esthétique épurée. Fidèle à son slogan « Your Sound. Our Mission. », LD Systems® permet à tous les musiciens ou DJ, organisateurs d'événements ou planificateurs d'installations d'avoir la liberté de créer et de concrétiser leurs idées sonores comme bon leur semble. LD Systems® est membre du Groupe Adam Hall primé. Pour en savoir plus, consultez le LD-Systems.com ou suivez-nous sur Facebook, YouTube et Instagram.

Personnes-ressources pour les médias :

Demonstrate PR au nom d'Adam Hall Group/LD Systems®, Amérique du Nord

Zach Barker

[email protected]

415 400-4214

Gestionnaire mondiale des relations avec les médias, Groupe Adam Hall

Petra Mickalova

[email protected]

+4915290018591

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=dRdXMfQohmI

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1722266/LD_Systems_Logo.jpg

SOURCE Adam Hall Group