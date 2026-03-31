GUANGZHOU, Chine, le 31 mars 2026 /CNW/ - LC Sign, leader du secteur de la fabrication de signalétique sur mesure, a mené à bien un projet d'accessibilité novateur à l'école Qiming, un établissement de premier plan accueillant des élèves malvoyants en Chine. LC Sign a conçu, produit et installé 631 panneaux en braille de haute qualité et conçus avec précision dans tout le campus, ce qui améliore considérablement la capacité des étudiants à naviguer dans leur environnement de façon sécuritaire et autonome dans la vie quotidienne. Ce projet phare marque également le lancement officiel de The Touchpoint Initiative (TPI), le programme de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) de LC Sign, qui est destiné à promouvoir des environnements inclusifs et universellement accessibles grâce à des solutions de signalétique bien conçues.

La bande braille obsolète et fragile (à gauche) a été remplacée par la signalétique braille robuste et à fort contraste de LC Sign (à droite), ce qui a considérablement amélioré l'accessibilité et l'autonomie des élèves malvoyants de l'école Qiming.

Avant ce projet, les élèves de l'école Qiming utilisaient principalement des bandes en braille temporaires -- fragiles, facilement endommagées et souvent peu lisibles --, ce qui rendait leur déplacement difficile et nuisait à leur confiance et à leur sécurité dans l'enceinte de l'établissement. En réponse, LC Sign a travaillé en étroite collaboration avec des professionnels de l'éducation spécialisée et des consultants en accessibilité, s'assurant que chaque nouvelle enseigne répondait à des normes élevées en matière d'exactitude tactile et de durabilité. La signalétique novatrice implique une conception optimisée en braille pour faciliter la lecture au toucher, des bordures jaunes à contraste élevé pour une meilleure visibilité et un matériau acrylique de qualité supérieure pour résister à une utilisation régulière dans des lieux publics difficiles.

Avec The Touchpoint Initiative, LC Sign prend un engagement à long terme qui va au-delà d'un seul don de bienfaisance. L'entreprise compte reproduire et élargir le modèle TPI en élaborant des solutions d'orientation accessibles pour les établissements d'enseignement, les hôpitaux, les infrastructures de transport en commun, et plus encore. En promouvant une conception universelle et des normes plus élevées de l'industrie, LC Sign cherche à inspirer d'autres fabricants et organisations à intégrer l'accessibilité et l'empathie dans tous les aspects de leurs activités et de leur développement de produits.

« Chez LC Sign, nous croyons que la signalétique devrait être un pont vers l'indépendance », a déclaré Anne L., PDG de LC Sign. « Le projet de l'école Qiming illustre comment la combinaison de l'innovation et de l'empathie crée des environnements où chacun peut s'épanouir. »

Pour les clients et partenaires du monde entier, The Touchpoint Initiative démontre l'intégrité inébranlable, l'excellence en ingénierie et le dévouement à l'égard des changements sociaux positifs de LC Sign, des qualités qui font de LC Sign une source fiable de solutions de signalétiques inclusives et de grande qualité depuis plus d'une décennie.

À propos de LC Sign

Fondée en 2011, LC Sign a servi plus de 100 000 entreprises dans plus de 160 pays. Opérant à partir de centres de production avancés de plus de 20 000 mètres carrés, l'entreprise se spécialise dans la signalétique lumineuse et les systèmes d'image de marque architecturale pour le commerce de détail, l'hôtellerie et les environnements commerciaux.

www.lcsign.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2944159/Qiming_School_Braille_Signage_Before___After.jpg

SOURCE Guangzhou LC Sign Co., Ltd.

CONTACT : Contact avec les médias : Guangzhou LC Sign Co., Ltd., +86 18721032601, [email protected]