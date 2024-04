Laylah, une nouvelle application pour les conseillers financiers indépendants, commence à accueillir des utilisateurs au Québec.

Axée sur une solution à long terme, Laylah s'est plongée au cœur des réalités auxquelles fait face l'industrie des services financiers indépendants. Elle collabore avec les conseillers financiers et évolue rapidement afin de s'assurer qu'elle répond aux besoins changeants des cabinets et de leur équipe.

QUÉBEC, le 9 avril 2024 /CNW/ - La plateforme collaborative de Laylah pour les conseillers financiers indépendants accueille maintenant un nombre limité de clients en fonction des sources de données et des fonctionnalités actuellement disponibles. Pour garantir une expérience optimale, Laylah est lancée progressivement, accueillant des clients par cohorte au Québec depuis le du 15 mars 2024, puis dans le reste du Canada peu de temps après.

Entreprise canadienne indépendante, Laylah a été fondée par Jean-François St-Pierre (fondateur de Kronos Technologies), Jean-Christophe St-Pierre et Guillaume Lorquet. Christian Laroche, ancien président fondateur de Aurrea Signature et président opérations Québec pour le réseau d'assurance IDC Worldsource, a rejoint Laylah à titre d'associé au début de l'année 2024.

"Une entreprise canadienne indépendante construite pour, et en collaboration avec, les conseillers financiers et leurs équipes. C'est ce que j'ai toujours voulu construire et c'est ce qu'est Laylah."

- Jean-François St-Pierre, cofondateur et PDG

Les conseillers financiers d'aujourd'hui sont confrontés à une industrie de plus en plus fragmentée. L'abondance d'applications et de solutions est synonyme d'indépendance pour les conseillers financiers et leur équipe, mais elles ont également créé un environnement où les fonctionnalités sont prioritaires et les personnes secondaires. Bien qu'elles mettent l'accent sur les fonctionnalités, elles requièrent toujours une saisie manuelle des données.

Cette approche dépassée a continué à alourdir la charge administrative à laquelle les conseillers financiers indépendants sont confrontés :

Les données essentielles au travail du conseiller sont actuellement dispersées dans une multitude de comptes et de portails.

Trop de temps et d'efforts sont consacrés à rassembler les informations du portrait client.

Les applications communiquent rarement bien entre elles, ce qui oblige les cabinets à passer du temps à copier et coller des informations.

Des règles de conformité de plus en plus complexes.

Tout cela signifie que les conseillers financiers d'aujourd'hui passent plus de temps sur des tâches répétitives et moins de temps à construire des relations.

Laylah adopte une approche différente en se concentrant sur les données et en mettant ces données au service des conseillers financiers et de leurs équipes.

Plus qu'un CRM, Laylah est une application qui regroupe tous les outils dont les conseillers financiers ont besoin et toutes les informations d'un client en un seul endroit, tout en s'assurant que les données sont fiables, complètes et à jour :

Synchronisant automatiquement les données provenant de sources multiples.

En gérant les doublons.

Simplifiant la conformité en reliant les données d'un client à son profil et en rendant l'information facile à assimiler.

Laylah exploite de multiples sources de données pour offrir une suite de fonctionnalités utiles et axées sur les détails :

Il produit facilement des analyses des besoins financiers et des rapports personnalisables.

Les fonctions de travail en équipe sont intégrées.

Stockage et gestion de documents.

Synchronisation des courriels et des calendriers.

Laylah offre aux conseillers financiers un accès illimité aux données de qualité dont ils ont besoin pour faire leur travail, tout en augmentant la valeur ajoutée pour leurs clients.

Pour faire connaissance avec Laylah, visitez : laylah.ca .

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la Vision entrepreneuriale Québec 2026 de la Ville de Québec. Axée sur l'entrepreneuriat, l'innovation, la croissance, le financement et l'accompagnement, la Vision entrepreneuriale Québec 2026 a pour objectif de faire de Québec la capitale de l'entrepreneuriat au pays. Elle réunit des programmes et mesures d'aide financière pour faire croître les entreprises. La Vision bénéficie d'un financement de plus de 134,7 M$ du gouvernement du Québec. La Ville de Québec, le Secrétariat à la Capitale-Nationale et Québec International agissent à titre de partenaires de premier plan dans la diffusion de la Vision. Pour en savoir plus, on peut consulter le ville.quebec.qc.ca/financement .

A propos de Laylah

Laylah est l'application qui change la façon dont les conseillers financiers et leurs équipes accèdent, organisent et utilisent les données de leurs clients. Entreprise canadienne qui valorise l'indépendance, Laylah est plus qu'un CRM pour les conseillers financiers - c'est une application qui regroupe tous les outils dont votre entreprise a besoin et toutes les informations de vos clients en un seul endroit. Conçue en gardant à l'esprit les réalités auxquelles sont confrontés les conseillers financiers indépendants et leurs équipes, Laylah est prête à être utilisée dès le départ.

