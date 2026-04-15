MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - Lavery franchit une nouvelle étape dans l'intégration de l'intelligence artificielle au service de la pratique juridique et de la propriété intellectuelle en annonçant une série d'initiatives structurantes qui marquent une accélération importante de son virage technologique.

Investi en IA depuis 2017 avec le lancement de son Laboratoire juridique Lavery sur l'intelligence artificielle (L3IA), Lavery a fait le choix audacieux de ne pas se tourner vers des solutions commerciales, mais plutôt de développer des outils internes personnalisés, dans le cadre d'une approche unique, réfléchie, maîtrisée et résolument tournée vers la création de valeur pour ses clients.

En développant des solutions uniques au soutien de la pratique, Lavery offre à ses professionnels des moyens pour concentrer leurs efforts là où ils ont le plus de valeur, au service du client.

Une vision claire : innover sans compromettre la rigueur

Pour soutenir cette ambition, Lavery annonce la nomination de Loïc Berdnikoff au titre de chef de l'innovation. Loïc Berdnikoff ajoute ainsi l'innovation à ses autres fonctions, nommément celles de chef des affaires juridiques et de responsable de la protection des renseignements personnels.

Cette évolution traduit une volonté claire : arrimer l'innovation aux plus hauts standards de l'industrie et à la rigueur qu'exige la pratique du droit.

« Dans notre métier, l'innovation, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle, doit coexister avec un certain nombre de paramètres de conformité pour assurer la confidentialité de nos données et la qualité de nos services. Mon rôle est de faire avancer le cabinet avec audace, tout en garantissant la sécurité, la qualité et le respect de nos obligations professionnelles », souligne Loïc Berdnikoff.

Cette nomination, combinée à l'expertise unique des membres du laboratoire L3IA, soit Benoit Yelle, Éric Lavallée et Gaspard Petit, permettra au cabinet de renforcer sa capacité à ce qui suit :

traduire les enjeux technologiques en solutions concrètes pour la pratique du droit

accélérer le déploiement d'initiatives structurantes

assurer un alignement étroit entre l'innovation, la réglementation et la réalité terrain

« Nous sommes au début d'un mouvement. L'ambition de notre cabinet est claire : bâtir un modèle où l'intelligence artificielle devient un levier d'excellence, au service de nos clients et de notre profession. L'innovation est au cœur de notre trajectoire stratégique, et nous entendons maintenir notre positionnement de chef de file en développement technologique dans notre industrie au Québec. Cette nouvelle nomination vise à solidifier notre engagement à cet égard », souligne la cheffe de direction du cabinet, Anik Trudel.

Lavery déploie « Billy », une interface d'intelligence artificielle générative à circuit fermé

Depuis 2023, Lavery a créé un outil d'intelligence artificielle générative interne afin de permettre à l'ensemble de ses membres d'accéder, dans un environnement encadré, à différentes versions de son agent conversationnel conçues spécifiquement pour le contexte juridique québécois.

Aujourd'hui, Lavery est fier d'annoncer le déploiement à ses membres d'un assistant entièrement sécurisé, baptisé « Billy » en hommage à l'héritage du cabinet, lequel permet d'utiliser l'intelligence artificielle sans qu'aucune information confiée ou produite ne puisse être transmise ni accessible à un tiers.

Grâce à la création de cette nouvelle interface personnalisée, Lavery consolide son positionnement avant-gardiste en matière d'intelligence artificielle appliquée aux services juridiques et à nos agents de marques et de brevets, en conciliant innovation et sécurité. Cette interface conçue par les membres du laboratoire L3IA, en collaboration avec nos membres et les professionnels de notre groupe TI, illustre la volonté du cabinet de demeurer un leader dans l'adoption responsable des nouvelles technologies, au bénéfice de ses clients.

Une innovation au service du client

Billy hébergera l'intelligence artificielle sur des serveurs propres à Lavery. Il ne dépend donc plus d'une interface avec un fournisseur externe, ce qui rend désormais possible l'utilisation de l'assistant sans exposer les données clients à un tiers. À notre connaissance, il s'agit de la première solution offrant une telle garantie dans le marché des services juridiques québécois.

L'outil accompagne le travail juridique et en propriété intellectuelle, lequel demeure entièrement guidé par l'expertise de nos professionnels en droit et en propriété intellectuelle. L'intégration de l'intelligence artificielle vise à concentrer davantage d'énergie sur ce qui crée réellement de la valeur pour nos clients : l'analyse stratégique, l'anticipation des risques, la négociation et l'accompagnement décisionnel.

Ce nouvel assistant privé coexistera avec l'outil d'intelligence artificielle de Lavery, qui s'appuie sur les modèles de langage externes les plus puissants. Il continuera de faire l'objet de développement actif pour permettre à Lavery de demeurer à la fine pointe des développements technologiques en intelligence artificielle.

Le point de départ d'une transformation continue

Ces annonces s'inscrivent dans une démarche plus large.

Elles constituent le point de départ d'une série d'initiatives visant à intégrer de façon durable et responsable l'intelligence artificielle dans l'ensemble des activités du cabinet.

Lavery entend ainsi poursuivre ses investissements, approfondir ses collaborations avec différents organismes investis dans le développement de l'intelligence artificielle et contribuer activement à l'évolution des services juridiques et de propriété intellectuelle à l'ère de l'intelligence artificielle.

SOURCE Lavery

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