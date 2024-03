Laval verse 25 000$ en aide humanitaire pour Gaza

LAVAL, QC, le 15 mars 2024 /CNW/ - En signe de solidarité envers la population de Gaza, la Ville de Laval fait un don de 25 000 $ au Fonds de secours : Crise humanitaire au Moyen-Orient de la Croix-Rouge canadienne afin de soutenir les efforts internationaux de secours.

Ville de Laval (Groupe CNW/Cabinet du maire et du comité exécutif de la Ville de Laval)

« Ce qui se passe au Moyen-Orient me préoccupe profondément. Par ce don, nous voulons démontrer notre volonté d'entraide. Des millions de personnes sont affectées par cette crise et il est important de démontrer notre soutien au-delà des mots. Toute l'aide permet de soulager les souffrances et de fournir une assistance humanitaire à un maximum de personnes dans le besoin. Ce témoignage de notre solidarité s'inscrit dans une série d'actions humanitaires récentes, dont celles destinées à Haïti, à l'Ukraine, au Liban, à la Turquie, à la Syrie et au Maroc ».

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

Pour faire un don à la Croix-Rouge canadienne, cliquez ici

Facebook X YouTube LinkedIn Instagram RSS

SOURCE Cabinet du maire et du comité exécutif de la Ville de Laval

Renseignements: Sources: Rébecca Guénard-Chouinard, Cabinet du maire, Responsable des communications, 581 992-6815, [email protected]