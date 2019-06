Laval reconnue comme une collectivité vélosympathique - Vélo Québec accorde la certification bronze à la Ville de Laval

LAVAL, QC, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les initiatives instaurées dans les dernières années en matière de vélo portent ses fruits à Laval puisque Vélo Québec a octroyé la certification vélosympathique de niveau bronze à la municipalité. Cette certification est considérée comme un outil privilégié pour développer la culture vélo au sein d'une collectivité.

Pour adhérer au Mouvement vélosympathique, les collectivités ou organisations doivent remplir un questionnaire qui leur permet de brosser le portrait des initiatives qu'elles ont instaurées, et ce, selon cinq champs d'intervention essentiels au développement d'une véritable culture vélo : l'environnement, l'éducation, l'encouragement, l'encadrement et l'évaluation et la planification. Un comité composé d'experts indépendants et de citoyens évalue les candidatures en fonction des actions mises en œuvre.

La mobilité active : un virage obligatoire

La congestion routière est un problème de taille dans la grande région métropolitaine. C'est entre autres pourquoi la Ville de Laval a fait de la mobilité active l'une de ses priorités. Le Plan directeur du réseau cyclable, qui découle du Plan de mobilité active et du Schéma d'aménagement et de développement révisé, a permis de concrétiser son engagement à créer des environnements favorisant la mobilité active et les saines habitudes de vie. Ainsi, des stratégies pour consolider le réseau cyclable dans les différents quartiers et pour rendre plus facile l'accès des vélos aux grands pôles de destination (ex. : parcs, commerces, etc.) ont été mises sur pied.

« Cette certification tombe à point nommé. Elle donne de la crédibilité à notre réseau cyclable et à nos actions. Nous allons continuer de mettre tous les efforts pour créer un milieu propice à l'utilisation des transports actifs, dont fait partie le vélo. D'ici à 2031, nous voulons d'ailleurs doubler la proportion des déplacements à pied ou à vélo à Laval, notamment en travaillant sur la consolidation des pistes, de manière à permettre plus facilement les déplacements. On souhaite que toujours plus de citoyens voient la bicyclette comme une option sécuritaire, saine et verte de se déplacer », mentionne Vasilios Karidogiannis, conseiller de L'Abord-à-Plouffe responsable de la mobilité à Laval.

« Nous tenons à féliciter la Ville de Laval, qui a su mettre de l'avant les recommandations transmises à la suite de son premier dépôt de candidature en 2016, ce qui lui a permis d'accéder à la certification vélosympathique bronze. Les efforts soutenus de la Ville en matière de mobilité active témoignent d'un engagement réel en vue d'offrir à ses citoyens un milieu de vie à dimension humaine valorisant des habitudes de vie saines et durables », mentionne Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec.

À propos du Mouvement vélosympathique

Le Mouvement vélosympathique encourage les collectivités et les organisations à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous. À travers sa démarche de certification rigoureuse, il propose des outils et un service de soutien aux collectivités et organisations qui travaillent à favoriser la pratique du vélo.

Le Mouvement vélosympathique est un projet réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, financé par le Fonds vert.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

SOURCE Ville de Laval

Renseignements: Relations avec les médias: Ville de Laval, Service des communications et du marketing, Anne-Marie Braconnier, Responsable des affaires publiques, 450 662-4343, medias@laval.ca; Cabinet du maire, Valérie Sauvé, Directrice des communications, 450 978-6888, poste 4127, 438 402-3258, va.sauve@laval.ca

Related Links

https://www.laval.ca