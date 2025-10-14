Laval Asphalte devient installateur officiel de PurePave et transforme le pavage durable au Québec

Laval,QC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - L'entreprise Laval Asphalte, reconnue depuis plusieurs années pour son expertise en pavage, excavation et aménagement extérieur, annonce aujourd'hui le lancement officiel de son nouveau service : l'installation de PurePave, une technologie canadienne innovante de pavage 100 % perméable, durable et écologique.

Cette annonce marque une étape importante pour Laval Asphalte, qui devient l'un des premiers installateurs spécialisés au Québec à proposer PurePave, une solution conçue spécifiquement pour répondre aux défis climatiques et environnementaux du Québec.

Une technologie adaptée au climat québécois

Contrairement aux surfaces traditionnelles, PurePave permet une infiltration de 38 000 litres d'eau par mètre carré et par heure. L'eau ne s'accumule plus en surface, mais retourne directement dans le sol, réduisant le ruissellement, les flaques et la pression sur les égouts pluviaux.

Ce système a été développé au Canada pour résister aux hivers rigoureux. Après 40 cycles de gel-dégel en laboratoire, PurePave a conservé une résistance en flexion six fois supérieure à l'asphalte conventionnel. Sa surface est également résistante aux huiles, sels de déglaçage, acides faibles et rayons UV, garantissant sa stabilité et son esthétisme pendant des décennies.

« PurePave représente une nouvelle génération de pavage », souligne David De Sousa, porte-parole de Laval Asphalte. Contrairement à l'asphalte ou au pavé uni, il combine durabilité, écologie et élégance. C'est une réponse concrète aux besoins des propriétaires, des entreprises et des municipalités québécoises. »

De multiples applications : résidentiel, commercial et municipal

L'un des points forts de PurePave est sa polyvalence. Il peut être installé dans une variété de contextes :

Résidentiel : entrées de garage, allées piétonnes, patios et cours arrière.

Commercial : stationnements, zones de livraison, terrasses extérieures.

Municipal et institutionnel : trottoirs, pistes cyclables, sentiers de parcs et zones piétonnes.

Pour les projets de grande envergure, une version PurePave Industrial Composite est disponible. Intégrant des matériaux recyclés, elle est conçue pour résister aux charges lourdes et à l'usage intensif des stationnements commerciaux.

Un atout écologique et réglementaire

Au Québec, la gestion des eaux pluviales est devenue une priorité. Les villes imposent des normes de plus en plus strictes pour limiter les surfaces imperméables et réduire la surcharge des infrastructures de drainage. PurePave répond parfaitement à ces exigences en permettant à l'eau de s'infiltrer naturellement dans le sol.

En plus d'alléger les systèmes d'égout, cette technologie contribue à la protection des nappes phréatiques et à la réduction des inondations urbaines. PurePave est également un atout pour les projets visant des certifications LEED, car il favorise la durabilité et l'écoresponsabilité.

Une solution esthétique et durable

Outre ses qualités techniques, PurePave séduit par son esthétisme. Disponible en plusieurs couleurs et types d'agrégats, il offre une finition uniforme et élégante, parfaite pour les résidences haut de gamme, les projets commerciaux modernes et les aménagements publics.

Grâce à sa conception sans joints, PurePave élimine les problèmes de mauvaises herbes et de désalignement fréquents avec le pavé uni. De plus, sa surface fond la glace jusqu'à 50 % plus rapidement que l'asphalte, réduisant l'utilisation de sel et augmentant la sécurité des usagers.

Laval Asphalte : une expertise locale au service de l'innovation

Implantée à Laval, l'entreprise dessert toute la grande région de Montréal, Laval et la Rive-Nord. Connue pour son sérieux, son professionnalisme et son souci du détail, Laval Asphalte ajoute avec PurePave une corde innovante à son arc.

« Nous croyons fermement que PurePave représente l'avenir du pavage au Québec », ajoute David De Sousa. C'est une solution qui combine performance, respect de l'environnement et élégance. Laval Asphalte est fière de la rendre accessible aux propriétaires, entreprises et municipalités de la région. »

À propos de Laval Asphalte

Laval Asphalte est une entreprise spécialisée en pavage, excavation et aménagement extérieur. Grâce à une équipe expérimentée et des équipements modernes, elle réalise des projets résidentiels, commerciaux et municipaux de toutes envergures. L'ajout de PurePave confirme son engagement à innover et à proposer des solutions durables adaptées aux réalités du Québec.

SOURCE Laval Asphalte

Contact presse : Laval Asphalte, Téléphone : 450-328-4118, Courriel : [email protected], Site web : www.lavalasphalte.com