Lauriane Bordes remporte la bourse en développement durable du concours Tournez-vous vers l'excellence!

LÉVIS, QC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Afin de souligner l'excellence des pratiques en développement durable des jeunes entrepreneurs, La Financière agricole du Québec a décerné aujourd'hui une bourse de 1 500 $ à Mme Lauriane Bordes de la Microferme des Petits Pouceux S.E.N.C. Son entreprise, qui se spécialise en production maraîchère et en floriculture, est située à Sainte−Hénédine, dans la région de Chaudière-Appalaches. Félicitations à Mme Bordes qui s'est démarquée parmi les dix finalistes 2024 du concours Tournez-vous vers l'excellence!

Citations

« Par cette bourse, La Financière agricole met en lumière les entrepreneurs de la relève qui sont proactifs et créatifs en matière de développement durable. Félicitations à Mme Lauriane Bordes qui est à l'honneur aujourd'hui pour ses initiatives variées ainsi que les actions entreprises dans le respect de l'environnement et des pratiques durables. Bonne continuation! »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Félicitations à Mme Lauriane Bordes qui s'est démarquée parmi les dix finalistes pour ses pratiques en développement durable! Responsable des communications, du développement de marché et de la stratégie marketing, elle met en œuvre ses idées novatrices avec dynamisme au sein de son entreprise. Ses projets futurs seront certainement pleins de potentiel! »

M. Driss Ourahou, directeur régional de La Financière agricole du Québec

« Nous aspirons à devenir une ferme de référence au Québec en matière d'agriculture biologique. Nous développons un modèle d'affaires responsable répondant aux enjeux actuels en termes d'écologie, d'impact social et d'économie. »

Mme Lauriane Bordes, bénéficiaire de la bourse en développement durable

Faits saillants

Le concours Tournez-vous vers l'excellence! souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu.

souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu. Grande gagnante du concours 2024 pour la bourse de 5 000 $ : M me Annick Gauthier de la Ferme JMA Gauthier à Lorrainville , en Abitibi-Témiscamingue (production laitière biologique).

Annick Gauthier de la Ferme JMA Gauthier à , en Abitibi-Témiscamingue (production laitière biologique). Lauréats du concours 2024 ayant reçu chacun une bourse de 2 500 $ : M me Clémence Briand-Racine de la Ferme aux Colibris S.E.N.C. à Ripon , en Outaouais (production maraîchère biologique); M. Maxime Plante de la Ferme M & M S.E.N.C. à Bonaventure, dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (production laitière).

Bourse de 1 500 $ décernée par le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) dans le cadre de ce concours : M. Michaël Tougas de la Ferme La Rosace S.E.N.C. à Saint-Louis , en Montérégie (production maraîchère biologique).

, en Montérégie (production maraîchère biologique). Le dévoilement des gagnants a lieu dans le cadre du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

