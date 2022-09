Laurentides - FERMETURE TEMPORAIRE DE CHEMINS FORESTIERS

MONT-LAURIER, QC, le 2 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population de la fermeture temporaire des routes 38 et 3 situées dans la réserve faunique de Papineau-Labelle en raison de la rupture d'un barrage de castor. Ces chemins sont situés sur les terres du domaine de l'État de la municipalité régionale de comté (MRC) d'Antoine-Labelle.

Fermetures routes 38 et 3 - Réserve faunique de Papineau-Labelle, Municipalité de Kiamika, MRC d’Antoine-Labelle (Groupe CNW/Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs)

Localisation Voir cartes jointes Contournement Routes 38 et 3 Municipalité de Kiamika Réserve faunique de Papineau- Labelle Latitude : N 46° 21' 29'' Longitude : O 75° 22' 00'' Il n'y a pas de voie de contournement. La rupture de barrage se situe à l'intersection des deux routes.

Le Ministère invite les usagers et usagères des chemins du territoire public à la plus grande prudence et à éviter tout déplacement non essentiel.

De l'affichage a été installé sur place pour sécuriser les lieux et informer les usagers et usagères de la fermeture des chemins visés.

Pour information :

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Unité de gestion des Laurentides

[email protected]

Tél. : 819 623-5781, poste 225

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Caroline Bujold

Direction des communications

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

[email protected]

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs