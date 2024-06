MONT-TREMBLANT, QC, le 28 juin 2024 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population qu'il a procédé à la fermeture du chemin qui traverse le barrage Bourdeau. Ce chemin est situé dans la municipalité de Montcalm, à l'exutoire du lac Bourdeau. Pour des raisons de sécurité, la circulation de tous types de véhicules y est interdite.

Documents connexes VOIR PDF Laurentides - Fermeture du chemin multiusage qui traverse le barrage Bourdeau (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Cette fermeture survient après une inspection du barrage réalisée par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Des panneaux de signalisation ont été installés de chaque côté du barrage pour annoncer la fermeture du chemin. La date de réouverture du chemin n'est pas connue à l'heure actuelle. Le Ministère invite les usagers et les usagères à respecter la signalisation en vigueur et à prévoir leurs déplacements en conséquence.

Localisation de la fermeture

Barrage du lac Bourdeau

Municipalité régionale de comté des Laurentides

Municipalité de Montcalm

Latitude : N 46° 00' 30.6''

Longitude : O 74° 24' 55.6''

En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $.

Pour plus de renseignements concernant la fermeture du chemin, les citoyens et citoyennes peuvent communiquer avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts au bureau de Mont-Tremblant à [email protected] ou au 819 425-6375. Pour toutes questions concernant l'état du barrage, la population peut joindre la Direction générale des barrages du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux : twitter.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc



Information :

Caroline Bujold

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts