SHENZHEN, Chine, 6 février 2026 /CNW/ - Après avoir reçu le prix de l'innovation au CES 2026, l'iGarden M1 Pro Max a officiellement été lancé à l'échelle mondiale aujourd'hui, établissant une nouvelle norme technique en tant que premier nettoyeur de piscine bionique à double vision au monde. Cet appareil phare va au-delà de la randomisation aveugle des robots traditionnels en construisant un triangle biomimétique « œil, cerveau et corps ». Ce changement architectural permet au M1 Pro Max de percevoir la profondeur, de prendre des décisions intelligentes et d'effectuer un nettoyage intensif avec un niveau d'autonomie qui redéfinit la catégorie.

AI 2 KV

L'avantage du nettoyant de piscine réside dans son système Biomimetic Dual-Vision. Contrairement aux capteurs traditionnels, ce système utilise le principe de parallaxe pour générer de véritables données de profondeur 3D, en identifiant avec précision les escaliers, les pentes et même les rebords de bronzage en eau peu profonde de 40 cm. Cette entrée visuelle alimente le système d'intelligence visuelle, qui propulse le premier système de cibles d'IA de l'industrie. Si des débris sont détectés dans la même zone après plusieurs passages, le système active automatiquement le mode turbo, ce qui libère instantanément une triple aspiration (300 %) pour concentrer la puissance dans la zone extrême où se trouvent les débris les plus tenaces.

Cette capacité de nettoyage en profondeur est rendue possible grâce à l'architecture certifiée à double système. Le M1 Pro Max dispose d'une autonomie ultra-longue de 10 heures, soutenue par un système de batterie à haute énergie et l'iGarden AI-Inverter 2.0. Cet inverseur intelligent adapte la puissance à la tâche en fonction de la tâche en veillant à ce que l'énergie soit optimisée pour le système Dual-Force Flow, qui génère une vague massive d'aspiration soutenue pour une adhérence supérieure. Combiné à une minuterie IA qui permet 21 jours de fonctionnement sans entretien, le M1 Pro Max offre une véritable expérience « Mind-Free Living » (vie sans souci).

L'expérience utilisateur est conçue pour une interaction minimale et une fiabilité maximale. L'appareil résout le problème de « l'angoisse de la récupération » grâce à la fonction One-Touch Waterline Return, qui utilise une communication par sonar pour une réponse instantanée. L'entretien est tout aussi facile ; la chambre à débris haute capacité de 4,5 L et le système de filtration à double couche sont dotés d'une conception résistante au colmatage qui maintient une efficacité de nettoyage de qualité professionnelle même lorsqu'ils sont pleins.

Cette intégration homogène de la puissance et de l'intelligence a déjà attiré l'attention de l'industrie. The Gadgeteer a souligné le lancement par iGarden d'un « écosystème IA axé sur la confiance » lors du CES 2026, mettant en avant l'évolution de la marque vers une utilité authentique. Cathleen Cao, directrice du développement de produits chez iGarden, insiste sur le fait que c'est un choix induit par la conception. « La technologie ne devrait pas exiger de l'attention ; elle devrait orchestrer tranquillement la vie », dit Cao. « Le M1 Pro Max incarne notre philosophie "Quand la technologie se fait discrète". La technologie la plus avancée est celle que vous remarquez à peine, parce qu'elle ne laisse aucune trace, sauf si ce n'est un environnement parfaitement entretenu. »

Ce lancement marque un changement majeur dans le discours de la marque iGarden pour 2026, centré sur le concept de Artful Living Technology. L'entreprise soutient que les espaces extérieurs doivent être considérés comme de la liberté plutôt que comme de la responsabilité. Le M1 Pro Max est conçu pour faire partie d'un écosystème extérieur autogéré qui fonctionne plus longtemps, se déplace doucement et ne laisse aucune trace. En mettant l'accent sur l'autonomie ininterrompue, iGarden s'assure que le jardin se comporte comme un seul système vivant. La technologie est conçue pour être « toujours douce par le design », en respectant les rythmes de la nature tout en garantissant que l'expérience extérieure demeure sans effort, intelligente et vivante.

Prix et disponibilité

L'iGarden M1 Pro Max est maintenant offert à partir de 1 199 $. Pour commander, rendez-vous au magasin officiel iGarden.

À propos d'iGarden

En tant que marque novatrice de Fairland Group, iGarden dirige la révolution mondiale des jardins intelligents. En combinant l'IA avancée et la conception éco-intelligente, nous créons des espaces extérieurs qui réfléchissent, s'adaptent et s'autogèrent. Notre gamme de produits sélectionnés avec soin, allant des nettoyeurs de piscine et jets de natation optimisés par l'IA aux tondeuses à gazon intelligentes, en passant par les pompes pilotées par l'IA et les systèmes AIoT, offre un style de vie harmonieux, silencieux, durable et d'une intelligence remarquable. Avec iGarden, la vie en plein air procure un sentiment de bien-être, de connexion et d'art dans le mouvement quotidien. Toujours intelligent. Toujours inspirant. Toujours durable.

Personne-ressource pour les médias

Mengru Li

Responsable des Relations Publiques chez iGarden

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2888780/AI.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2888778/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2888779/KV.jpg

SOURCE Fairland Group - iGarden