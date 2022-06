LAUNCH MUSIC DISTRIBUE MAINTENANT LES ACCESSOIRES ROCKBOARD ET ROCKGEAR DE WARWICK AU CANADA

RICHMOND HILL, ON, le 27 juin 2022 /CNW/ - Launch Music est fière d'annoncer un nouveau partenariat de distribution avec Framus & Warwick GmbH. Launch Music - une entreprise de logistique, de distribution et de marketing au service des marchands d'instruments de musique canadiens et des marques mondiales d'instruments de musique - distribue maintenant au Canada les accessoires RockBoard et RockGear de Warwick.

« Nous sommes fiers d'annoncer un nouveau partenariat avec Warwick GmbH & Co Music Equipment KG, une marque bien connue et bien établie qui fabrique des instruments et accessoires de qualité depuis plus de 40 ans. Pour lancer notre partenariat, Launch Music mettra l'accent sur les gammes d'accessoires suivantes : RockBoard et RockGear, avec des produits spécifiques adaptés au marché canadien. RockBoard offre toutes vos solutions de pédaliers, et ses autres gammes offrent un large éventail de câbles, de supports, d'étuis et bien plus encore! » , a déclaré J.P. Lambert, vice-président, Launch Music, Distribution.

Florence Wilfer, vice-présidente et directrice des ventes internationales de Framus & Warwick GmbH, a déclaré : « Je suis très fière de lancer une franchise de distribution avec Launch Music pour les accessoires RockBoard et RockGear. RockBoard ajoute continuellement des accessoires branchés et innovants. Nous sommes convaincus que les concessionnaires et les consommateurs l'adoreront. »

RockBoard offre une grande variété de tailles de pédaliers et d'accessoires pour tous les niveaux de musiciens avec des solutions pratiques bien conçues. RockBoard est l'un des fabricants de solutions de pédaliers les plus avancées et les plus novatrices au monde. Ses conceptions compactes de pointe et sa construction légère extrêmement solide permettent aux musiciens d'être aussi mobiles et sécuritaires que possible.

La gamme RockGear comprend RockStand, RockBag, RockCase et RockCable. Ces marques de qualité offrent plusieurs gammes de supports, de caisses et de nombreux autres accessoires pour répondre aux besoins multiples de n'importe quel musicien, depuis les étudiants de premier cycle jusqu'aux professionnels qui multiplient les événements.

Launch Music attend son premier envoi de RockBoard et RockGear en octobre 2022. Communiquez avec Launch Music pour devenir un concessionnaire de RockBoard et de RockGear.

