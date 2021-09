LatinArte résonne dans VSP - Des créatrices et créateurs latino-québécois célèbrent leurs origines

Du 1 er septembre au 31 octobre, à la salle de diffusion de Parc-Extension, Flux acoustiques mettra de l'avant des expériences d'actrices et d'acteurs peu représentés dans la scène culturelle et dans la mémoire collective de la métropole. Du 16 septembre au 8 novembre, à la maison de la culture Claude-Léveillée, Résonances du réel nous montrera l'urgence d'intégrer à l'imaginaire culturel collectif des récits pluriels et diversifiés à l'image de notre société actuelle.

« Nous sommes très heureux de rouvrir à nouveau les portes de nos installations culturelles au public afin de présenter ces deux expositions en lien avec la culture latine. Les œuvres à découvrir offrent une véritable vision inclusive qui renouvelle les discours et les savoirs de l'art », a souligné Mme Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

« C'est avec un immense plaisir que, pour une treizième année, le festival LatinArte s'associe avec l'Arrondissement. Pour la première fois, toutes les activités du festival se tiendront dans des lieux empreints de culture de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension », a ajouté Mme Angela Sierra, directrice générale de la Fondation LatinArte.

Flux acoustiques

Vous serez accueillis par une œuvre d'Omar Bernal à l'entrée du complexe William-Hingston puis, en salle, vous pourrez voir le travail de María Hoyos, Martín Rodríguez et Victor Vargas. Les artistes portent un regard lucide et une écoute attentive aux récits de flux migratoires par le biais de différents médiums tels que la projection vidéo, la photographie numérique, la sculpture, le dessin, la peinture et plus encore. Les artistes tissent des échanges plastiques qui s'étendent de la salle d'exposition jusqu'à l'espace public par différentes perspectives. Les œuvres font ainsi écho, entre autres, aux voix montantes des ouvriers, des migrants et des travailleurs agricoles et saisonniers.

Résonances du réel

Cette exposition met de l'avant la démarche artistique d'Isabella Salas, Michael Mersereau, Laura Acostam, Santiago Tavera et Marie-Denise Douyon. On y découvre une constellation d'œuvres d'arts visuels et numériques qui tissent des échanges plastiques et s'étendent de la salle d'exposition aux grandes fenêtres de la maison de la culture Claude-Léveillée avec une œuvre d'Omar Bernal. Les créations offrent des visions innovantes sur des enjeux sociaux actuels, tels que les tensions de l'interculturalité, la mutation constante des immigrants, la vision décoloniale de l'histoire et l'omniprésence de la technologie.

Commissaire des expositions : Mariza Rosales Argonza

Des visites guidées des expositions seront organisées dans les prochaines semaines. Les personnes intéressées pourront s'inscrire sur le site web de VSP.

À propos du Festival LatinArte

Événement majeur de la Fondation LatinArte depuis 2009, il s'agit là d'un grand rassemblement des arts multidisciplinaires, qui permet au public montréalais de découvrir ce qui se fait de mieux sur la scène latino-américaine de la métropole. La programmation complète du festival sera disponible dans les prochains jours sur le site de LatinArte .

Coordonnées de la salle de diffusion de Parc-Extension

Complexe William-Hingston

421, rue Saint-Roch

514 872-8124

Heures d'ouverture

Mercredi, jeudi et vendredi : de 13 h à 18 h

Samedi et dimanche : de 13 h à 17 h

Lundi et mardi : fermé

Coordonnées de la maison de la culture Claude-Léveillée 911, rue Jean-Talon Est

514 872-6131

Heures d'ouverture

Mercredi au vendredi: de 12 h à 19 h

Samedi et dimanche : de 13 h à 17 h

Lundi et mardi: fermé

montreal.ca/vsp | culturevsp.com



SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension