LONG BEACH, Californie, 9 juin 2021 /CNW/ - Laserfiche -- le principal fournisseur de logiciels SaaS de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels -- a annoncé aujourd'hui que l'inscription est ouverte pour Laserfiche Spark, une diffusion Web vidéo en direct présentant des renseignements sur les produits et les stratégies pour stimuler la transformation numérique au niveau de l'entreprise. L'émission, sous le thème « Ready to Reimagine », apprendra aux participants comment être un chef de file transformationnel, comment susciter l'enthousiasme les autres à l'égard du changement et comment Laserfiche peut contribuer à l'innovation et à l'amélioration de la collaboration dans toute l'entreprise. L'émission gratuite sera diffusée le 18 août, avec un événement supplémentaire pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique le 1er septembre.

« La crise de la COVID-19 a redonné la priorité à la transformation numérique, regroupant ainsi des années de changement en quelques mois seulement, a déclaré Karl Chan, président de Laserfiche. L'adoption du numérique s'est accélérée dans tous les domaines de l'entreprise, depuis les opérations internes jusqu'à l'expérience client, en passant par l'interaction avec la chaîne d'approvisionnement. Nous sommes ravis de nous engager avec la communauté Laserfiche à Spark cette année pour partager les connaissances et les expériences liées à l'utilisation des solutions de Laserfiche dans le but de se relever ainsi que de reconstruire et de réinventer l'entreprise. »

Les participants écouteront des leaders d'opinion de secteurs clés expliquer comment ils investissent dans leurs capacités commerciales à long terme et comment ils tracent la voie de l'avenir du travail dans leurs propres organisations. Parmi les conférenciers figurent :

Peter Kareiva, président et chef de la direction de l'Aquarium du Pacifique, l'un des aquariums les plus populaires en Amérique, sur la réinvention de la façon dont l'organisation remplit sa mission pour construire un monde océanique plus durable pour tous en utilisant les mégadonnées, la technologie et la science communautaire.

l'un des aquariums les plus populaires en Amérique, sur la réinvention de la façon dont l'organisation remplit sa mission pour construire un monde océanique plus durable pour tous en utilisant les mégadonnées, la technologie et la science communautaire. Joe Morris, directeur adjoint de l'innovation d'e.Republic, sur la réouverture des entreprises en toute confiance et l'augmentation de la productivité et de la résilience dans un contexte commercial en constante évolution.

sur la réouverture des entreprises en toute confiance et l'augmentation de la productivité et de la résilience dans un contexte commercial en constante évolution. Todd Shanley, chef de l'information du comté de Cabarrus, en Caroline du Nord, sur l'impact de la réimagination de votre expérience client et sur la façon dont vous pouvez tirer parti de l'intelligence artificielle et d'autres technologies innovantes pour offrir des services améliorés.

Outre les ressources comme les meilleures pratiques, les guides numériques, les plans d'action et les cadres de travail, les participants à Laserfiche Spark bénéficieront également d'un accès gratuit aux cours de certification, favorisant ainsi la formation continue sur Laserfiche et les stratégies nécessaires pour réussir dans un environnement de travail qui devient de plus en plus numérique, connecté et en évolution rapide.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire à une session Laserfiche Spark, cliquez ici.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur de logiciels SaaS offrant des solutions de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels. Grâce à de puissants flux opérationnels, à des formulaires électroniques, à la gestion et à l'analyse de documents, la plateforme LaserficheMD accélère les affaires, ce qui permet aux chefs de se concentrer sur la croissance à l'échelle de leur entreprise.

Laserfiche est la pionnière du bureau sans papier au moyen de la gestion du contenu d'entreprise. Aujourd'hui, l'approche de développement axée sur l'infonuagique de Laserfiche intègre des innovations en matière d'apprentissage machine et d'IA afin de permettre aux entreprises de plus de 80 pays d'adopter le virage numérique. Les clients de tous les secteurs, y compris le gouvernement, l'éducation, les services financiers, les soins de santé et la fabrication, font appel à Laserfiche pour accroître leur productivité, prendre de l'expansion et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Les employés des bureaux de Laserfiche du monde entier sont déterminés à réaliser la vision de l'entreprise qui consiste à renforcer l'autonomie de leurs clients et à inspirer les gens à réinventer la façon dont la technologie transforme nos vies.

Communiquez avec Laserfiche au moyen des sites suivants :

Blogue de Laserfiche | Twitter | LinkedIn | Facebook

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/626078/Laserfiche_Logo.jpg

SOURCE Laserfiche

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Linda Domingo, gestionnaire principale, Relations publiques, Laserfiche, [email protected], 562 988-1688, poste 234, http://www.laserfiche.com

Liens connexes

http://www.laserfiche.com