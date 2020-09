LONG BEACH, Californie, 1er septembre 2020 /CNW/ - Laserfiche -- le premier fournisseur mondial de gestion intelligente de contenu d'entreprise et d'automatisation des processus opérationnels -- a annoncé aujourd'hui qu'EmpowerMD, sa conférence annuelle, sera un événement entièrement virtuel.

La conférence qui réunit des professionnels des TI, des chefs d'entreprise et la communauté Laserfiche afin de découvrir les nouvelles technologies, les tendances et les meilleures pratiques en matière de gestion de l'information et d'automatisation des processus, se déroulera du 22 au 26 février 2021 dans un environnement en ligne. L'expérience virtuelle permettra à Laserfiche de fournir le contenu attrayant, de précieuses occasions de réseautage, des laboratoires de formation et des discussions pertinentes avec des pairs, des chefs de file de l'industrie et des experts de Laserfiche que les participants à la conférence Empower escomptent désormais. En outre, l'environnement virtuel facilite l'accès à un plus grand nombre de clients dans le monde entier et à toute personne souhaitant en savoir plus sur la mise en place d'un lieu de travail davantage axé sur le numérique.

« En 2020, nous avons vraiment vu à quel point les gens peuvent être innovants, déterminés et résilients face au changement », a déclaré Chris Wacker, chef de la direction de Laserfiche. « Nous saisissons l'occasion de réinventer Laserfiche Empower à l'ère de la transformation numérique. Notre plateforme virtuelle permettra à une plus grande partie de notre communauté mondiale de se connecter et de partager leurs idées et leurs expériences variées à travers les industries, les pays et les hémisphères sans pour autant quitter leur domicile et en évitant les coûts ou les inconvénients liés aux déplacements. Nous avons hâte de voir tout le monde en février ! »

L'ordre du jour d'Empower 2021 fournira à la communauté de Laserfiche les connaissances et les outils nécessaires pour accélérer les affaires, quel que soit l'endroit où elles se déroulent. En plus des dernières mises à jour de la technologie Laserfiche, les participants seront invités à assister à des présentations inspirantes faites par des leaders d'opinion de l'industrie et des dirigeants de Laserfiche, à des séances de formation en petits groupes avec des clients et des partenaires de la communauté Laserfiche ainsi que des experts en solutions, sur les tendances et les caractéristiques des produits de Laserfiche. Les participants auront accès à un hall d'exposition virtuel avec des stands et des informations sur les produits des partenaires de l'industrie, des activités de réseautage et de divertissement, et plus. Parmi les sujets abordés, citons :

La transformation numérique : L'année en cours a mis en évidence l'importance d'utiliser la technologie pour transformer les processus vitaux, accroître l'accessibilité et permettre la continuité des activités. Les participants apprendront comment tirer parti d'outils tels que le nuage, le téléphone cellulaire, les bots et l'apprentissage automatique afin de mener des initiatives stratégiques et préparer leurs entreprises pour l'avenir.

Laserfiche soulignera également les prix 2020 Run SmarterMD Awards lors d'un événement virtuel dans le cadre d'Empower 2021. Ces prix annuels récompensent les organisations qui ont mis en place des initiatives numériques de pointe, dont les résultats ont été transformateurs pour leurs entreprises, leurs communautés, leurs employés et leurs clients.

L'inscription à Empower 2021 sera bientôt ouverte. Pour les dernières mises à jour, visitez le site empower.laserfiche.com et inscrivez-vous, sign up, pour recevoir les nouvelles et les informations d'Empower dès qu'elles seront annoncées.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le premier fournisseur mondial de gestion de contenu intelligente et d'automatisation des processus d'affaires. Grâce à de puissants flux opérationnels, des formulaires électroniques, la gestion et l'analyse de documents, la plateforme LaserficheMD élimine les processus manuels et automatise les tâches répétitives, accélérant ainsi la marche des affaires.

Laserfiche a été le pionnier du bureau électronique avec la gestion de contenu d'entreprise il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, Laserfiche innove avec l'infonuagique, l'apprentissage automatique et l'IA pour permettre aux organisations de plus de 80 pays de prendre le virage numérique. Les clients de tous les secteurs, y compris le gouvernement, l'éducation, les services financiers et l'industrie manufacturière, utilisent Laserfiche pour accroître leur productivité, développer leurs activités et offrir une expérience client axée sur le numérique.

Les employés de Laserfiche dans les bureaux du monde entier sont engagés dans la vision de l'entreprise qui consiste à donner le pouvoir aux clients et à inspirer les gens afin de réinventer comment la technologie peut transformer des vies.

