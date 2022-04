LONG BEACH, Californie, 6 avril 2022 /CNW/ - Laserfiche, le principal fournisseur de logiciels SaaS offrant des solutions de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau siège social mondial à Long Beach, en Californie.

Conçu pour refléter la vision de l'entreprise qui consiste à repenser la façon dont la technologie peut transformer des vies, le siège social agrandi et modernisé facilite l'innovation et la collaboration pour l'équipe en pleine croissance de Laserfiche. L'inauguration du nouveau bâtiment marque le début d'un nouveau chapitre dans le parcours de 46 ans de Laserfiche et reflète la perspective visionnaire de la fondatrice Nien‑Ling Wacker.

« Laserfiche œuvre dans le domaine de la transformation. Tout comme la communauté de Laserfiche utilise notre logiciel pour transformer son travail, nous avons suivi notre vision d'entreprise pour transformer notre espace de travail, a déclaré le chef de la direction de Laserfiche, Chris Wacker. Nien-Ling serait fière de voir que son esprit d'innovation est présent dans toutes les caractéristiques de notre siège social mondial à la fine pointe de la technologie. »

Le nouveau siège social de Laserfiche représente la position de l'entreprise comme pierre angulaire d'une entreprise axée sur la technologie à Long Beach.

« La ville de Long Beach est fière de considérer Laserfiche comme un partenaire pour stimuler la croissance des technologies et des entreprises, a affirmé le maire de Long Beach, Robert Garcia. Le nouveau siège social de Laserfiche symbolise l'esprit d'innovation de notre ville. »

Laserfiche a également été honorée de recevoir une reconnaissance de la communauté d'affaires de la grande région de la Californie du Sud : le Prix de l'immobilier commercial 2022 du Los Angeles Business Journal, en reconnaissance de la construction et de la conception du bâtiment.

Le nouveau siège social de Laserfiche comprend des espaces de travail ouverts et polyvalents conçus pour faciliter la collaboration entre les membres de l'équipe et favoriser les échanges entre Laserfiche et sa communauté d'utilisateurs. Les secteurs désignés pour la collaboration en équipe seront optimisés pour simplifier la communication entre les membres de l'équipe qui sont au bureau et ceux qui travaillent à distance. Il y a de grands et de petits espaces de conférence sur chaque étage, ainsi qu'une salle de conférence d'une capacité de 133 personnes au premier étage.

« La construction pendant la pandémie nous a donné l'occasion de réinventer notre siège social en tant que plaque tournante de la collaboration et de la créativité, et d'accorder la priorité à la productivité et au bien-être de notre équipe, a précisé le président de Laserfiche, Karl Chan. Nous pouvons désormais accueillir jusqu'à 700 employés travaillant selon un modèle hybride. »

En plus de leur siège social mondial à Long Beach, les membres de l'équipe de Laserfiche travaillent dans des bureaux ou à distance dans toutes les régions commerciales du monde. Chef de file dans le domaine des logiciels de gestion de contenu d'entreprise, Laserfiche a été nommée Visionnaire dans le Magic Quadrant 2021 de Gartner pour les plateformes de services de contenu. Des entreprises dans les secteurs du gouvernement, de l'éducation, des services financiers, des soins de santé et de la fabrication font appel à Laserfiche pour accroître leur productivité, prendre de l'expansion et offrir des expériences client axées sur le numérique.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur de logiciels-services offrant des solutions de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels. Grâce à de puissants flux opérationnels, à des formulaires électroniques ainsi qu'à la gestion et l'analyse de documents, la plateforme LaserficheMD accélère les processus d'affaires, ce qui permet aux dirigeants de se concentrer sur la croissance globale de leur entreprise.

Laserfiche est une pionnière du bureau sans papier, en favorisant la gestion du contenu d'entreprise. Aujourd'hui, l'approche de développement axée sur l'infonuagique de Laserfiche intègre les innovations en matière d'apprentissage machine et d'IA, afin de permettre aux entreprises de plus de 80 pays de prendre le virage numérique. Les clients issus de tous les horizons - gouvernement, éducation, services financiers, soins de santé, production manufacturière - font appel à Laserfiche pour accroître leur productivité, prendre de l'expansion et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Basés dans différents bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s'engagent à réaliser la vision de l'entreprise : renforcer l'autonomie des clients et inspirer les gens à repenser comment la technologie peut transformer leurs vies.

