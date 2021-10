Laserfiche nommée visionnaire dans le Magic Quadrant™ 2021 de Gartner® pour les plateformes de services de contenu

LONG BEACH, Californie, 22 octobre 2021 /CNW/ - Laserfiche -- le principal fournisseur de services SaaS de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels -- a été nommée visionnaire dans le Magic Quadrant™ 2021 de Gartner® pour les plateformes de services de contenu . Laserfiche a été évaluée au même titre que 17 autres fournisseurs au sein du marché, et elle a reçu cette marque de distinction en fonction du caractère exhaustif de sa vision et de sa capacité d'exécution.

« Les stratégies de transformation numérique les plus réussies d'aujourd'hui sont fortement axées sur l'automatisation des processus orientés vers le contenu et l'amélioration de l'accès aux informations essentielles, ce que nos produits aident les organisations à réaliser, a déclaré Chris Wacker, chef de la direction de Laserfiche. Laserfiche demeure déterminée à offrir les expériences numériques connectées et intuitives dont les organisations ont besoin, et auxquelles les employés et les clients s'attendent. »

Selon Gartner, « les visionnaires, comme les leaders, présentent des offres modernes, novatrices et souvent très différenciées. Elles s'appliquent généralement à plusieurs industries et régions géographiques. Les visionnaires conviennent aux organisations qui cherchent à se moderniser et à se transformer. Ils peuvent s'attaquer à des problèmes connus par le biais de nouvelles voies. »

La gamme de produits de Laserfiche - y compris les formulaires électroniques, la gestion de documents, la gestion des règles de flux de travail, la collaboration en matière de contenu, l'analyse de tableaux de bord, la gestion des dossiers et l'automatisation robotisée des processus (ARP) - est offerte sous la forme de logiciels SaaS ou en version auto hébergée. La plateforme de Laserfiche offre aux organisations les capacités suivantes :

Automatiser rapidement les processus opérationnels à grande échelle grâce à des interfaces intuitives sans code qui comprennent l'ARP, la classification automatique du contenu et la saisie intelligente des factures basée sur l'apprentissage automatique

Lancer des déploiements avec des modèles industriels préétablis, y compris des formulaires électroniques et des flux de travail

Intégrer les flux de travail de contenu aux applications opérationnelles à l'aide d'API sécurisées

Déployer une architecture hybride pour prendre en charge les applications d'entreprise en nuage et sur place

Fournir des analyses axées sur le contenu et les processus

Permettre l'innovation opérationnelle en toute sécurité grâce à une plateforme SaaS multi entité, qui assure la gouvernance de l'information, la sécurité de l'entreprise et une gestion robuste des dossiers

« La Ville de Los Angeles adopte la technologie et l'innovation pour transformer les services qu'elle offre à ses résidents et aux entreprises. Elle est même reconnue par le Center for Digital Government comme l'une des plus importantes villes numériques aux États-Unis, a déclaré Ted Ross, chef de l'information de la Ville de Los Angeles. Les partenaires visionnaires, comme Laserfiche, sont essentiels à notre stratégie numérique. Ils sont engagés à l'égard de l'innovation et peuvent fournir des outils robustes pour la transformation numérique qui rehaussent l'expérience utilisateur pour tous les habitants de Los Angeles. »

« Nous sommes convaincus que le fait d'être nommé visionnaire témoigne de l'attention constante que Laserfiche accorde à l'innovation des produits et à ses clients, en particulier ceux qui mènent des initiatives d'hyperautomatisation et de milieu de travail numérique, a déclaré Thomas Phelps IV, premier vice-président de la stratégie d'entreprise et chef de l'information de Laserfiche. Grâce à la rétroaction des clients, nous avons également été nommés comme le choix des clients de Gartner Peer Insights pour les plateformes de services de contenu en 2021. »

Pour en savoir plus sur Laserfiche parmi les fournisseurs du marché des plateformes de services de contenu, téléchargez un exemplaire gratuit du Magic Quadrant 2021 de Gartner sur les plateformes de services de contenu ici .

Avertissement de Gartner :

Magic Quadrant 2021 de Gartner pour les plateformes de services de contenu, Michael Woodbridge, Marko Sillanpaa, Lane Severson, Tim Nelms, le 18 octobre 2021

« La voix du client » de Gartner Peer Insights : Plateformes de services de contenu, Contributeurs pairs, le 9 avril 2021

Gartner ne fait la promotion d'aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir seulement les fournisseurs ayant les cotes les plus élevées ou ayant reçu d'autres marques de reconnaissance. Les publications de recherche de Gartner constituent les opinions des membres de l'organisme de recherche et ne doivent pas être considérées comme des faits. Gartner nie l'existence de toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, notamment toute garantie quant à la qualité marchande ou à la conformité à des fins particulières.

Gartner et le Magic Quadrant sont des marques de commerce déposées de Gartner, inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale et sont utilisées aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés.

Les évaluations de Gartner Peer Insights constituent les opinions subjectives d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses sociétés affiliés.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur de logiciels SaaS de gestion intelligente du contenu et d' automatisation des processus opérationnels . Grâce à de puissants flux opérationnels, à des formulaires électroniques, à la gestion des documents ainsi qu'à l'analyse, la plateforme Laserfiche® accélère les processus d'affaires, ce qui permet aux dirigeants de se concentrer sur la croissance globale de leur entreprise.

Laserfiche est une pionnière du bureau sans papier, en favorisant la gestion du contenu d'entreprise. Aujourd'hui, l'approche de développement axée sur l'infonuagique de Laserfiche intègre les innovations en matière d'apprentissage machine et d'IA, afin de permettre aux entreprises de plus de 80 pays de prendre le virage numérique. Les clients de tous les secteurs, y compris le gouvernement, l'éducation, les services financiers, les soins de santé et la fabrication, font appel à Laserfiche pour accroître leur productivité, prendre de l'expansion et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Basés dans différents bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s'engagent à réaliser la vision de l'entreprise : renforcer l'autonomie des clients et inspirer les gens à repenser comment la technologie peut transformer leurs vies.

