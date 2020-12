LONG BEACH, Californie, 1er décembre 2020 /CNW/ - Laserfiche, un fournisseur mondial de solutions de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels, a été nommée comme challenger dans le quadrant magique de Gartner pour les plateformes de services de contenu. Laserfiche a été évaluée au même titre que 17 autres fournisseurs au sein du marché, et elle a reçu cette marque de distinction en fonction du caractère exhaustif de sa vision et de sa capacité d'exécution.

« Nous observons un changement de paradigme dans la façon dont les entreprises perçoivent leur contenu et leurs processus dans le contexte de la COVID-19. Ce changement a accéléré les initiatives de transformation numérique, a déclaré Chris Wacker, PDG de Laserfiche. Les entreprises ont besoin d'une plateforme de services de contenu qui favorise à la fois un accès sécurisé aux renseignements essentiels et le déploiement rapide de solutions automatisées. Laserfiche est fière d'offrir une plateforme qui encourage l'innovation au sein des entreprises de premier plan partout dans le monde. »

Laserfiche offre une gamme de produits ou services de contenu, notamment des formulaires électroniques, des services de gestion de documents et de gestion des règles de flux de travail, des outils de collaboration pour améliorer le contenu, des solutions d'analyse des tableaux de bord, des services de gestion des dossiers et de suivi de vérification offerts sous la forme de logiciels SaaS ou en version autohébergée. L'entreprise a récemment annoncé des améliorations à sa plateforme de services de contenu, notamment :

Enceinte de stockage Laserfiche : une solution complète et une offre de services infonuagiques visant à soutenir les maisons de courtage grâce au système d'archivage WORM conforme à la règle 14a-4 de la SEC.

une solution complète et une offre de services infonuagiques visant à soutenir les maisons de courtage grâce au système d'archivage WORM conforme à la règle 14a-4 de la SEC. Processus de flux de travail robotisés : capacités accrues d'automatisation des processus robotisés qui permettent aux entreprises de faciliter les intégrations de dernier kilomètre et de mettre au point des solutions de bout en bout plus complètes.

capacités accrues d'automatisation des processus robotisés qui permettent aux entreprises de faciliter les intégrations de dernier kilomètre et de mettre au point des solutions de bout en bout plus complètes. Saisie intelligente de factures : capacités faisant appel à la technologie de l'apprentissage automatique pour saisir automatiquement les renseignements provenant de n'importe quelle facture, quel que soit le format.

capacités faisant appel à la technologie de l'apprentissage automatique pour saisir automatiquement les renseignements provenant de n'importe quelle facture, quel que soit le format. Capacités de partage direct : permettent aux utilisateurs de partager du contenu provenant de leur répertoire Laserfiche avec des clients externes ou des membres de leur collectivité de manière contrôlée et en assurant un suivi.

permettent aux utilisateurs de partager du contenu provenant de leur répertoire Laserfiche avec des clients externes ou des membres de leur collectivité de manière contrôlée et en assurant un suivi. Intégration novatrice des systèmes de gestion des relations avec la clientèle : améliore l'efficacité au moment d'enregistrer les renseignements sur la clientèle et d'y accéder et accélère les processus touchant les clients.

« Notre fiducie utilise Laserfiche pour traiter des milliers de documents par jour, a déclaré Levi Wong, chef des dossiers électroniques de Essex Partnership University NHS Foundation Trust. Nous avons recours à la plateforme robuste de flux de travail, qui donne les moyens aux utilisateurs de consigner les renseignements directement dans le dossier du patient. Cela nous permet de gagner du temps, de réduire les coûts et d'accéder plus rapidement aux données. »

« Les innovations de Laserfiche en matière d'automatisation des processus et de solutions industrielles très souples aident nos clients à augmenter leur productivité et à optimiser leurs coûts, a déclaré Thomas Phelps IV, vice-président de la stratégie d'entreprise et chef de l'information de Laserfiche. C'est pourquoi nous croyons que Laserfiche se positionne comme un challenger, et sa plateforme de services de contenu a été reconnue dans la catégorie du choix des consommateurs selon l'édition 2020 de Gartner Peer Insights. Selon Gartner Peer Insights, les clients ont attribué à Laserfiche une note moyenne de 4,8 (sur 5) sur le marché des plateformes de services de contenu au cours des 12 derniers mois1 (depuis le 31 janvier 2020). »

Pour en savoir plus sur la position de Laserfiche parmi les fournisseurs du marché des plateformes de services de contenu, téléchargez une copie gratuite du quadrant magique de Gartner 2020 pour les plateformes de services de contenu en cliquant ici.

Avertissement de Gartner

Gartner ne fait la promotion d'aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir seulement les fournisseurs ayant les cotes les plus élevées ou ayant reçu d'autres marques de reconnaissance. Les publications de recherche de Gartner constituent les opinions des membres de l'organisme de recherche et ne doivent pas être considérés comme des faits. Gartner nie l'existence de toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, notamment toute garantie quant à la qualité marchande ou à la conformité à des fins particulières.

1 Le choix des consommateurs de Gartner Peer Insights est établi en fonction d'opinions subjectives provenant d'analyses, de notes et de données fournies par les utilisateurs finaux et appliquées à une méthodologie documentée; ces opinions ne constituent pas le point de vue ou une garantie de Gartner ou de ses sociétés affiliées. Consultez le https://www.gartner.com/reviews/market/content-services-platforms/vendor/laserfiche.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur de logiciels SaaS offrant des solutions de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels. Par l'entremise de puissants flux de travail, de formulaires électroniques et de services de gestion de documents et d'analyse, la plateforme Laserfiche® élimine le recours aux processus manuels et automatise les tâches répétitives, accélérant ainsi la façon de faire des affaires.

Laserfiche est la pionnière du bureau sans papier au moyen de la gestion du contenu d'entreprise. Aujourd'hui, l'approche de développement axée sur l'infonuagique de Laserfiche intègre des innovations en matière d'apprentissage machine et d'IA afin de permettre aux entreprises de plus de 80 pays d'adopter le virage numérique. Les clients de tous les secteurs, y compris le gouvernement, l'éducation, les services financiers, les soins de santé et la fabrication, font appel à Laserfiche pour accroître leur productivité, prendre de l'expansion et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Les employés des bureaux de Laserfiche du monde entier sont déterminés à réaliser la vision de l'entreprise qui consiste à renforcer l'autonomie de leurs clients et à inspirer les gens à réinventer la façon dont la technologie transforme nos vies.

Communiquez avec Laserfiche au moyen des sites suivants :

Blogue de Laserfiche | Twitter | LinkedIn | Facebook

Logo -https://mma.prnewswire.com/media/626076/Laserfiche_Logo.jpg

SOURCE Laserfiche

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Linda Domingo, gestionnaire principale, Relations publiques, Laserfiche, [email protected], 562 988-1688, poste 234, http://www.laserfiche.com

Liens connexes

http://www.laserfiche.com