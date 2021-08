LONG BEACH, Californie, 3 août 2021 /CNW/ - Laserfiche -- le principal fournisseur de logiciels-services offrant des solutions de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels, a annoncé aujourd'hui l'introduction d'un ensemble de modèles de processus de réouverture numérique préconçus pour appuyer les efforts des organisations afin de restaurer, rétablir, réinventer et recréer le travail dans un monde post-pandémique.

La nouvelle trousse est une expansion d'une collection existante de plus de 100 modèles de solutions qui permettent aux utilisateurs de Laserfiche de télécharger des diagrammes de processus, des flux de travail, des champs de modèles et de rapports, qui peuvent tous être configurés pour répondre aux besoins opérationnels particuliers d'une organisation en vue du déploiement rapide des solutions.

« Laserfiche s'engage à appuyer les organisations de toutes les industries dans leur intervention rapide vers la reprise à la suite de la pandémie, a déclaré Linda Ding, directrice principale du marketing stratégique chez Laserfiche. Nous avons travaillé avec des clients novateurs, des chefs de file de l'industrie et des partenaires technologiques pour mettre au point des modèles de flux de travail à faible code pour cette trousse, qui peuvent être déployés rapidement, dans le but d'accroître l'accessibilité des services et la visibilité des procédures de sécurité lorsque les employés, les clients, les étudiants et les parties prenantes en ont le plus besoin. Ainsi, ils peuvent récupérer du temps pour que les dirigeants de l'organisation se concentrent sur le bien-être de leur collectivité et l'avenir de leur entreprise. »

La trousse comprend trois catégories d'automatisation de processus que les utilisateurs peuvent utiliser dans divers contextes, soit les interventions d'urgence à court terme, la modernisation du flux de travail à moyen terme et la transformation numérique à long terme. La première de ces nouvelles solutions est maintenant disponible et d'autres versions sont prévues pour août et octobre 2021. La version initiale comprend les solutions suivantes :

Le Rapport quotidien sur les symptômes des employés permet un dépistage préliminaire plus rapide pour les employés et favorise la sécurité continue au travail. La solution permet aux employés de soumettre un rapport quotidien, en ligne, sur leurs symptômes avant de commencer à travailler pour la journée. Un représentant des ressources humaines est avisé par courriel si un employé a une température élevée, signale des symptômes ou est entré en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic de COVID-19. Ces employés sont ensuite avisés par courriel automatisé de rester à la maison et de se reposer ou on leur recommande de travailler à distance.

En plus de permettre le déploiement rapide de solutions automatisées, la trousse de réouverture numérique donne aux organisations les outils pour suivre les demandes et traiter les données, ce qui permet une optimisation continue. Des organisations du monde entier ont tiré parti de Laserfiche tout au long de la pandémie, en élaborant une solide infrastructure de TI et des plans de continuité des activités, et en transformant l'expérience numérique pour les employés et les clients pendant les perturbations majeures. Pour en savoir plus sur la façon dont les organisations ont utilisé Laserfiche tout au long de la pandémie et pour planifier l'avenir, visitez la page de ressources sur la réouverture numérique de Laserfiche.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur de logiciels-services offrant des solutions de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels. Grâce à de puissants flux opérationnels, à des formulaires électroniques ainsi qu'à la gestion et l'analyse de documents, la plateforme LaserficheMD accélère les processus d'affaires, ce qui permet aux dirigeants de se concentrer sur la croissance globale de leur entreprise.

Laserfiche est une pionnière du bureau sans papier, en favorisant la gestion du contenu d'entreprise. Aujourd'hui, l'approche de développement axée sur l'infonuagique de Laserfiche intègre les innovations en matière d'apprentissage machine et d'IA, afin de permettre aux entreprises de plus de 80 pays de prendre le virage numérique. Les clients de tous les secteurs, y compris le gouvernement, l'éducation, les services financiers, les soins de santé et la fabrication, font appel à Laserfiche pour accroître leur productivité, prendre de l'expansion et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Basés dans différents bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s'engagent à réaliser la vision de l'entreprise : renforcer l'autonomie des clients et inspirer les gens à repenser comment la technologie peut transformer leurs vies.

