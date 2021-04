LONG BEACH, Californie, 22 avril 2021 /CNW/ - Laserfiche -- le principal fournisseur de services SaaS de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus d'affaires, a été nommé choix des clients dans le numéro d'avril 2021 de Gartner Peer Insights « La voix du client » : Rapport sur les plateformes de services de contenu . Gartner définit les plateformes de services de contenu comme des plateformes intégrées qui offrent des services axés sur le contenu, des dépôts, des interfaces de programmation (API), des solutions et des outils de traitement opérationnel pour appuyer les activités et la transformation numériques. Dans ce marché, Laserfiche était l'un des deux seuls fournisseurs reconnus comme choix de clients de Gartner Peer Insights pour les plateformes de services de contenu.

Laserfiche continue de faire évoluer ses offres au-delà des capacités traditionnelles de gestion de contenu d'entreprise (GCE), en misant sur ses forces en matière d'automatisation des processus opérationnels, de formulaires électroniques, d'analyse de tableaux de bord, de gestion des dossiers et de piste de vérification tout en ajoutant des innovations, y compris l'API Laserfiche, l'intégration de Microsoft Teams, Laserfiche Vault, Workflow Bots, Smart Invoice Capture et Direct Share. Laserfiche croit que cette innovation continue combinée à une approche axée sur le client a permis à ses clients de réinventer leur façon de faire des affaires et a contribué à la désignation de « choix des clients ».

« La transformation numérique s'est avérée inestimable pour les entreprises qui ont dû relever des défis sans précédent au cours de la dernière année, a déclaré Chris Wacker, PDG de Laserfiche. Plus que jamais, l'expérience de nos clients de tous les secteurs oriente le développement de nos solutions novatrices. Nous croyons que le fait d'être reconnu comme le choix des clients de Gartner Peer Insights en 2021 souligne notre engagement continu à favoriser la continuité des activités et la transformation numérique pour les entreprises du monde entier. »

Dans le rapport sur les plateformes de services de contenu publié dans la « Voix du client », Laserfiche a reçu la note globale moyenne la plus élevée (4,6 sur 5, établie selon 59 évaluations dans l'année précédant le 28 février 2021) des fournisseurs inclus, et la note moyenne la plus élevée en ce qui a trait aux capacités, aux intégrations et au déploiement des produits, ainsi qu'aux perspectives de service et de soutien. Laserfiche a été nommée choix des clients en fonction des avis recueillis dans le portail Gartner Peer Insights. Voici quelques exemples de commentaires de clients de Laserfiche :

« Notre expérience avec Laserfiche a été très positive sur tous les fronts : produits, soutien et qualité. Nous avons utilisé des formulaires et des scripts pour fournir des données essentielles à la direction afin de prendre des décisions rapides et souples », a déclaré un DPI du secteur de la santé .

. « Laserfiche est un produit très polyvalent qui peut être adapté à tout contexte d'automatisation et de gestion de contenu », a déclaré un coordinateur infotechnologie du secteur financier .

. « Les produits Laserfiche sont robustes, fiables et suffisamment évolutifs pour établir la confiance requise avec le système. De plus, le professionnalisme du fournisseur a été essentiel à la mise en œuvre réussie de produits et au soutien continu efficace que nous avons acquis », a déclaré un chef de projet du secteur de l'éducation.

« Laserfiche se distingue par la facilité d'utilisation et les caractéristiques de sécurité avancées de nos solutions novatrices d'automatisation des processus, de gestion des dossiers et de l'industrie », a déclaré Thomas Phelps IV, vice-président principal, Stratégie d'entreprise et chef des technologies de l'information de Laserfiche. Nous croyons que ces facteurs ont contribué à la cote globale moyenne de 4,6 (sur 5) qu'ont attribué les clients à Laserfiche dans le marché des plateformes de services de contenu (en date du 28 février 2021). »

Pour en savoir plus sur la façon dont les clients ont évalué Laserfiche, téléchargez un exemplaire gratuit du rapport sur les plateformes de services de contenu de Gartner Peer Insights « La voix du client » d'avril 2021 ici.

À propos de Gartner Peer Insights :

Gartner Peer Insights est une plateforme en ligne d'évaluations et de critiques de logiciels et de services de TI rédigées et lues par des professionnels de la TI et des décideurs du domaine des technologies. L'objectif est d'aider les dirigeants des TI à prendre des décisions d'achat plus éclairées et d'aider les fournisseurs de technologie à améliorer leurs produits en recevant des commentaires objectifs et impartiaux de leurs clients. Gartner Peer Insights comprend plus de 350 000 évaluations validées dans plus de 340 marchés. Pour en savoir plus, visitez www.gartner.com/reviews/home .

Avertissement de Gartner

Le choix des consommateurs de Gartner Peer Insights est établi en fonction d'opinions subjectives provenant d'analyses, de notes et de données fournies par les utilisateurs finaux et appliquées à une méthodologie documentée; ces opinions ne constituent pas le point de vue ou une garantie de Gartner ou de ses sociétés affiliées.

« La voix du client » de Gartner Peer Insights : plateforme de services de contenu, 9 avril 2021, pairs contributeurs

Gartner ne fait la promotion d'aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir seulement les fournisseurs ayant les cotes les plus élevées ou ayant reçu d'autres marques de reconnaissance. Les publications de recherche de Gartner constituent les opinions des membres de l'organisme de recherche et ne doivent pas être considérées comme des faits. Gartner nie l'existence de toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, notamment toute garantie quant à la qualité marchande ou à la conformité à des fins particulières.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur de logiciels SaaS offrant des solutions de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels. Grâce à de puissants flux opérationnels, à des formulaires électroniques, à la gestion et à l'analyse de documents, la plateforme LaserficheMD accélère les affaires, ce qui permet aux chefs de se concentrer sur la croissance à l'échelle de leur entreprise.

Laserfiche est la pionnière du bureau sans papier au moyen de la gestion du contenu d'entreprise. Aujourd'hui, l'approche de développement axée sur l'infonuagique de Laserfiche intègre des innovations en matière d'apprentissage machine et d'IA afin de permettre aux entreprises de plus de 80 pays d'adopter le virage numérique. Les clients de tous les secteurs, y compris le gouvernement, l'éducation, les services financiers, les soins de santé et la fabrication, font appel à Laserfiche pour accroître leur productivité, prendre de l'expansion et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Les employés des bureaux de Laserfiche du monde entier sont déterminés à réaliser la vision de l'entreprise qui consiste à renforcer l'autonomie de leurs clients et à inspirer les gens à réinventer la façon dont la technologie transforme nos vies.

Communiquez avec Laserfiche au moyen des sites suivants :

Blogue de Laserfiche | Twitter | LinkedIn | Facebook

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/626078/Laserfiche_Logo.jpg

SOURCE Laserfiche

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Linda Domingo, gestionnaire principale, Relations publiques, Laserfiche, [email protected], 562 988-1688, poste 234, http://www.laserfiche.com

Liens connexes

http://www.laserfiche.com