LONG BEACH, Californie, le 16 mars 2022 /CNW/ - Laserfiche , le principal fournisseur de logiciels SaaS offrant des solutions de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Girls Who Code, un organisme sans but lucratif dont la mission est de combler l'écart entre les sexes dans les secteurs des technologies et de l'informatique. Ce soutien fait partie de l'engagement de Laserfiche à apporter des changements positifs dans le monde grâce à la technologie.

« Le souvenir de Nien-Ling Wacker, qui est la fondatrice de Laserfiche et ma défunte épouse, est un héritage durable pour un grand nombre de femmes et de filles qui poursuivent une carrière dans le secteur des technologies, a déclaré Chris Wacker, chef de la direction de Laserfiche. En tant que fiers commanditaires de Girls Who Code, nous outillons une génération de grands esprits et d'artisanes du changement en vue de résoudre les problèmes les plus urgents de la planète. »

Depuis sa création, Girls Who Code a rejoint plus de 500 millions de personnes dans le monde, et plus de 450 000 filles par l'entremise ses programmes. L'organisme prête main-forte aux jeunes filles de l'école primaire aux études universitaires, dont la moitié proviennent de groupes du secteur des technologies historiquement sous-représentés. Même pendant la pandémie de COVID-19, Girls Who Code vise à combler les inégalités sur le plan de l'accès à l'éducation et des occasions grâce à des programmes virtuels gratuits comme Code at Home et notre programme d'immersion estival.

« Laserfiche est déterminée à accélérer l'innovation, et nous ne pouvons y arriver sans la participation de personnes appartenant à différents milieux au secteur des technologies, a déclaré Karl Chan, président de Laserfiche. Le soutien aux programmes STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) par l'entremise d'organismes comme Girls Who Code contribue à préparer les jeunes d'aujourd'hui à devenir les leaders de demain et à façonner l'avenir que nous voulons voir. »

« Girls Who Code veut changer l'image du programmeur et de ce qu'il fait, et cela serait impossible sans le soutien de partenaires comme Laserfiche, a déclaré la Dre Tarika Barrett, chef de la direction de Girls Who Code. Nous sommes ravies de nous associer à une entreprise dont l'histoire cadre si bien avec notre mission, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble pour favoriser un secteur des technologies plus diversifié et inclusif. »

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur de logiciels-services offrant des solutions de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels. Grâce à de puissants flux opérationnels, à des formulaires électroniques ainsi qu'à la gestion et l'analyse de documents, la plateforme LaserficheMD accélère les processus d'affaires, ce qui permet aux dirigeants de se concentrer sur la croissance globale de leur entreprise.

Laserfiche est une pionnière du bureau sans papier, en favorisant la gestion du contenu d'entreprise. Aujourd'hui, l'approche de développement axée sur l'infonuagique de Laserfiche intègre les innovations en matière d'apprentissage machine et d'IA, afin de permettre aux entreprises de plus de 80 pays de prendre le virage numérique. Les clients de tous les secteurs, y compris le gouvernement, l'éducation, les services financiers, les soins de santé et la fabrication, font appel à Laserfiche pour accroître leur productivité, prendre de l'expansion et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Basés dans différents bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s'engagent à réaliser la vision de l'entreprise : renforcer l'autonomie des clients et inspirer les gens à repenser comment la technologie peut transformer leurs vies.

À propos de Girls Who Code

Girls Who Code est un organisme international sans but lucratif dont l'objectif est de combler l'écart entre les sexes dans le secteur des technologies. L'organisme dirige le mouvement visant à inspirer et à éduquer les étudiantes qui s'identifient comme des filles ou des personnes non binaires, et à leur permettre d'acquérir les compétences informatiques nécessaires pour saisir les possibilités du XXIe siècle.

Depuis son lancement en 2012, Girls Who Code a rejoint 450 000 étudiantes dans le cadre de ses programmes virtuels et en personne, et nous comptons près de 90 000 diplômées d'âge universitaire. Nous avons provoqué un changement de culture grâce à nos campagnes de marketing et à nos efforts de sensibilisation qui ont généré 13 milliards d'engagements à l'échelle mondiale. En 2018, l'organisme s'est classé au premier rang des organismes sans but lucratif sur le plan des innovations selon le classement des entreprises les plus novatrices établi par Fast Company.

