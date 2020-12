La conférence annuelle sur la gestion du contenu d'entreprise, l'automatisation des processus opérationnels et la transformation numérique devient virtuelle, et comprendra des allocutions de Marc Randolph, de Dre Nicol Turner Lee, de Ted Ross et de Kate O'Neill.

LONG BEACH, Californie, 2 décembre 2020 /CNW/ - Laserfiche , le principal fournisseur de logiciels SaaS offrant des solutions de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels, a annoncé aujourd'hui sa liste de conférenciers pour Empower 2021, sa conférence annuelle. L'événement se déroulera entièrement en ligne du 22 au 26 février et réunira des professionnels des TI, des chefs d'entreprise et l'ensemble de la communauté de Laserfiche. Les participants auront l'occasion d'en apprendre davantage sur les dernières innovations technologiques en matière d'infonuagique, de gestion du contenu d'entreprise et d'automatisation des processus. Ils pourront également explorer des stratégies visant à accélérer la transformation numérique au sein de leurs organisations. Vous trouverez des renseignements sur l'inscription, y compris le laissez-passer gratuit « Essential Pass », sur le site empower.laserfiche.com .

Les participants à la conférence Empower auront l'occasion d'entendre les paroles de leaders d'opinion, d'organisations et de dirigeants remarquables du secteur des technologies qui ont été capables de permettre la continuité des affaires, d'appuyer le travail à distance et de prospérer malgré les perturbations causées par la COVID-19. Les conférenciers d'Empower 2021 comprendront, entre autres :

Marc Randolph , cofondateur et ancien président-directeur général de Netflix, entrepreneur, conseiller et investisseur actuel dans la Silicon Valley

, cofondateur et ancien président-directeur général de Netflix, entrepreneur, conseiller et investisseur actuel dans la Silicon Valley D re Nicol Turner Lee , agrégée supérieure de recherche en études de la gouvernance et directrice du Centre pour l'innovation technologique de la Brookings Institution, corédactrice en chef de TechTank

, agrégée supérieure de recherche en études de la gouvernance et directrice du Centre pour l'innovation technologique de la Brookings Institution, corédactrice en chef de TechTank Ted Ross , dirigeant principal de l'information de la ville de Los Angeles et directeur général de l'Information Technology Agency

, dirigeant principal de l'information de la ville de et directeur général de l'Information Technology Agency Kate O'Neill , présidente-directrice générale de KO Insights, futurologue, auteure et animatrice du balado « Tech Humanist »

À temps pour Empower 2021, Laserfiche a mis en place deux nouvelles options de laissez-passer. La première option, soit le laissez-passer gratuit « Essential Pass », comprend l'accès à deux jours de la conférence, y compris les allocutions, le hall d'exposition et certains cours en direct. La deuxième, le laissez-passer « Power Pass », accorde aux participants un accès illimité à l'expérience numérique d'Empower, y compris des cours sur demande et la bibliothèque de formation sur les produits de Laserfiche. Les utilisateurs de Laserfiche qui cherchent à tirer le meilleur parti d'Empower peuvent également se procurer les laissez-passer exclusifs « Technical Training » ou « Lab Training », qui donnent accès à des formations approfondies sur les produits données par des experts de Laserfiche. Empower 2021 comprendra également l'Executive Leadership Summit, un forum virtuel exclusif qui explorera la façon dont les pressions économiques ont remodelé un modèle d'affaires axé sur la technologie dans tous les secteurs.

En plus de donner aux participants des occasions d'apprentissage sur l'instauration de changements dans la stratégie de transformation numérique de leur organisation et de leur permettre d'acquérir de la formation sur les produits de Laserfiche ainsi que de l'inspiration, Empower 2021 offrira également les activités de réseautage et les surprises amusantes que les participants attendent de l'événement annuel. Pour en savoir plus et vous inscrire à Empower, visitez le site empower.laserfiche.com .

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur de logiciels SaaS offrant des solutions de gestion intelligente du contenu et d'automatisation des processus opérationnels. Grâce à de puissants flux opérationnels, à des formulaires électroniques, à la gestion et à l'analyse de documents, la plateforme LaserficheMD accélère les affaires, ce qui permet aux chefs de se concentrer sur la croissance à l'échelle de leur entreprise.

Laserfiche est la pionnière du bureau sans papier au moyen de la gestion du contenu d'entreprise. Aujourd'hui, l'approche de développement axée sur l'infonuagique de Laserfiche intègre des innovations en matière d'apprentissage machine et d'IA afin de permettre aux entreprises de plus de 80 pays d'adopter le virage numérique. Les clients de tous les secteurs, y compris le gouvernement, l'éducation, les services financiers, les soins de santé et la fabrication, font appel à LaserficheMD pour accroître leur productivité, prendre de l'expansion et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Les employés des bureaux de Laserfiche du monde entier sont déterminés à réaliser la vision de l'entreprise qui consiste à renforcer l'autonomie de leurs clients et à inspirer les gens à réinventer la façon dont la technologie transforme nos vies.

Communiquez avec Laserfiche au moyen des sites suivants :

