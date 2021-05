MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de LaSalle réagit favorablement à l'adoption par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de son Plan stratégique de développement du transport collectif 2021-2035 (PSD) et à l'avancée du projet de desserte du Grand Sud-Ouest par un mode de transport collectif électrique. Dans le cadre de son mémoire déposé en janvier 2021, LaSalle avait souligné l'urgence de développer un mode de transport collectif structurant, afin de désenclaver son territoire et d'offrir à sa population une alternative à l'automobile et aux interminables trajets en autobus, en adéquation avec ses objectifs de développement durable.

Une solution durable pour la mobilité

Le projet de transport collectif électrique pour relier le Sud-Ouest de Montréal au centre-ville figure parmi les interventions prioritaires du PSD de l'ARTM, pour la période 2021-2035. « Quel soulagement que LaSalle figure enfin dans les plans des décideurs en matière de développement du transport collectif », s'est exclamée la mairesse d'arrondissement Manon Barbe. « Les efforts des élus de LaSalle pour avancer ce dossier depuis 20 ans portent fruit. Imaginez : lorsque le REM, la ligne bleue et le REM de l'Est seront terminés, LaSalle et Lachine seront les seuls arrondissements de Montréal sans station de métro ou du REM, avec l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève… Cette iniquité ne pouvait plus durer. L'étude de l'axe centre-ville / LaSalle / Lachine en transport collectif électrique donne enfin de l'espoir aux 82 000 résidents de LaSalle et aux 25 000 personnes qui y travaillent. »

Rappelons que l'ARTM a reçu une enveloppe de 20 M$ du gouvernement du Québec pour préparer un dossier d'opportunité (DO) spécifiquement pour la desserte de l'axe centre-ville / LaSalle / Lachine, étude pour laquelle l'arrondissement s'engage à offrir sa plus entière collaboration afin d'en assurer le succès. Un montant de 800 M$ est d'ailleurs inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030 pour la desserte du grand Sud-Ouest par un mode de transport collectif électrique.

Les priorités pour le transport par autobus : fréquence sur les axes structurants et la desserte locale

En parallèle, l'arrondissement poursuit ses échanges avec la Société de transport de Montréal (STM), afin d'améliorer à court et moyen terme le réseau d'autobus. Dans son mémoire, l'une des trois demandes pressantes de LaSalle était de « procéder à une bonification majeure du réseau d'autobus à LaSalle, aussi bien pour les circuits en période de pointe sur les grands axes que pour les circuits de desserte locale ». Notons que les lignes d'autobus qui sillonnent l'arrondissement font des trajets en moyenne 1,4 fois plus sinueux que dans l'ensemble de l'île de Montréal, ce qui augmente le temps de parcours des usagers.

« La STM est ouverte à travailler pour améliorer les circuits d'autobus qui desservent LaSalle. Une nouvelle rencontre est prévue à la mi-juin avec les dirigeants de la STM, qui cherchent des solutions, malgré les énormes défis que la pandémie pose à la STM », a précisé la mairesse Manon Barbe.

Enfin, l'arrondissement poursuit sa collaboration avec la Ville de Montréal et son Service de l'urbanisme et de la Mobilité, dans la planification des grands projets de mobilité durable susceptibles d'améliorer la situation dans le Grand Sud-Ouest. « Dans nos échanges, l'administration Plante se montre sensible aux besoins de LaSalle en matière de transport collectif », indique la mairesse Manon Barbe. Rappelons que les enjeux de mobilité à LaSalle ont un impact considérable sur son développement. Avec un potentiel de 12 500 nouveaux logements d'ici 15 ans, LaSalle peut contribuer à contrer l'étalement urbain, diminuer les gaz à effet de serre et garder davantage de familles sur l'île, à condition de leur offrir du transport collectif efficace.

Le PSD 2021-2035 a été adopté le 15 avril 2021 par le conseil d'administration de l'ARTM. Il doit être soumis au conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour approbation.

