LaSalle demande le métro, le REM ou le tramway pour répondre aux besoins de ses citoyens et de ses entreprises

MONTRÉAL, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de LaSalle a déposé un mémoire à l'occasion des consultations de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) sur son projet de plan stratégique de développement du transport collectif pour le Grand Montréal. Alors que les enjeux de mobilité sur son territoire ont un impact sur ses 82 000 résidents, ses 30 000 travailleurs et sur le potentiel de développement de ses secteurs industriel et commercial, l'arrondissement demande aux autorités de corriger une iniquité en transport collectif qui perdure depuis des années. Ce mémoire sera présenté à l'ARTM par la mairesse d'arrondissement Manon Barbe lors d'une séance d'audition webdiffusée, le mercredi 20 janvier 2021 à 19 h.

Force est de constater que l'offre actuelle de transport collectif à LaSalle est insuffisante et inadéquate. Notons par exemple que les lignes d'autobus qui sillonnent l'arrondissement font des trajets en moyenne 1,4 fois plus sinueux que dans l'ensemble de l'île de Montréal, ce qui augmente le temps de parcours des usagers. Cela explique en partie pourquoi la part modale du transport collectif est plus faible à LaSalle (29 %) que la moyenne montréalaise (34 %), et ce, malgré la proximité des quartiers centraux et du centre-ville.

De plus, compte tenu de la croissance de sa population, les enjeux de mobilité risquent de s'aggraver si les autorités continuent d'ignorer les besoins criants en matière de transport sur le territoire de LaSalle. Actuellement, la croissance de ses secteurs résidentiel, commercial et industriel n'est pas prise en compte dans la planification du développement du transport collectif structurant du Grand Montréal. En effet, aucune nouvelle station n'est prévue à LaSalle, alors que la desserte en transport collectif structurant s'améliore partout dans la région de Montréal. Une fois terminés les prolongements annoncés ou à l'étude, LaSalle deviendra l'unique arrondissement de Montréal sans station de métro, de REM ou de tramway sur son territoire, avec l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

Dans ce contexte, voici les principales recommandations de l'arrondissement de LaSalle à l'ARTM :

Entamer rapidement les études visant à prolonger la ligne verte du métro ou à implanter à LaSalle un autre mode de transport collectif lourd et structurant; Procéder à une bonification majeure du réseau d'autobus à LaSalle, aussi bien pour les circuits en période de pointe sur les grands axes que pour les circuits de desserte locale; Mettre en place une démarche participative entre l'arrondissement et les organismes responsables afin d'assurer une meilleure coordination entre l'aménagement du territoire et la desserte en transport collectif, prioritairement dans les axes à fort potentiel de développement.

En plus de contribuer à réduire l'utilisation de l'auto solo, qui est d'ailleurs le mode de transport le plus utilisé par les LaSallois pour leurs déplacements, l'implantation d'un mode de transport collectif lourd et structurant à LaSalle représenterait un véritable levier de développement économique pour ses entreprises et ses commerçants. L'arrondissement de LaSalle s'engage donc à travailler en collaboration avec le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et les organismes responsables pour trouver des solutions concrètes et réalistes qui répondront efficacement aux besoins de déplacement sur son territoire.

Consultez le mémoire de l'arrondissement de LaSalle ici

« Alors qu'aucun des futurs grands projets de transport collectif de la région ne vient contribuer, dans leur version actuelle, à améliorer la situation sur notre territoire, il est préoccupant et même frustrant de constater que les temps de parcours en transport collectif vont s'améliorer dans la majorité des arrondissements et des villes voisines, mais qu'à LaSalle, ce sera le statut quo, et ce, malgré nos besoins énormes! Nos résidents et nos entreprises ont su faire preuve d'une grande résilience jusqu'ici en adaptant leur mode de transport. Il est temps pour les autorités de les écouter et de proposer des solutions concrètes qui répondront efficacement à leurs besoins de déplacement. », a déclaré la mairesse de LaSalle, Manon Barbe.

À propos de l'arrondissement de LaSalle

Situé au sud-ouest de l'île de Montréal, LaSalle est le treizième arrondissement le plus populeux de la Ville de Montréal. L'arrondissement compte plus de 82 000 habitants, soit 5 % de la population totale de Montréal. La taille de sa population est comparable à celle de l'arrondissement Sud-Ouest, supérieure à celle de Verdun et près du double de celle de Lachine. On y dénombre plus de 1000 entreprises, places d'affaires et institutions, qui génèrent 30 000 emplois. La Ville de LaSalle, fondée en 1912, était la 10e ville du Québec par sa population et son économie, lors du regroupement des municipalités de l'île de Montréal en 2002. Borné par les arrondissements de Verdun, du Sud-Ouest et de Lachine, LaSalle est baigné par le fleuve Saint-Laurent et relié à la Rive-Sud par le pont Honoré-Mercier et le pont Saint-Laurent du CP.

SOURCE Arrondissement de LaSalle

Renseignements: Pierre Dupuis, Directeur d'arrondissement adjoint, Arrondissement de LaSalle, Téléphone : 514 299-5181, Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/lasalle