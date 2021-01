Larry Tremblay vient de publier son 5e livre : « Mé-disances 2 - citations épidémiques, ce qu'il ne faudra pas répéter lors d'une future pandémie. »

QUÉBEC, le 6 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Après avoir publié une version française d'un livre portant sur des exercices originaux pour soulager les symptômes associés aux troubles digestifs fonctionnels (TDF) « Autotraitement du mal de ventre » ainsi que sa version anglaise « Dyspepsia and IBS for the Wise »; un livre de sensibilisation sur les troubles développementals du langage (TDL) « Les mésaventures d'Odyme Huet » et une première Mé-disances qui recense, combine et classe diverses coquilles médiatiques commises par des acteurs politiques et journalistes, Larry Tremblay, philosophe et économiste à la retraite, vient de publier « Mé-disances 2 - citations épidémiques, ce qu'il ne faudra pas répéter en cas de futures pandémies. ». Basé sur la même méthodologie que les Mé-disances 1, il s'agit ici d'un spécial COVID. Selon lui, les joies de l'instantanéité médiatique ont leur prix, soit la mise en onde d'erreurs langagières involontaires.

Par exemple, devinez qui a dit : « Plus gobalement, pour le Canada, nous sommes dans une situation sans précédent, mais ce n'est pas la première fois. » ou « Appelez l'ambulance, rarez-vous à l'urgence. Il ne faut pas bosser la garde. » enfin « Bien jure, il y a la dynamique de la sensé publique. En gérant la crise tout en stabilisant les faits. » ? Tous diront que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Même si les Mé-disances 2 comptent plus de 50 pages, il n'en demeure pas moins qu'ils ont raison sur toute la ligne. De toute façon, même si sa démarche demeure scientifique, car c'est bien ce qu'ils ont dit, l'auteur ne dévoile jamais ses sources. Bien qu'elles soient combinées de façon tout à fait arbitraire, ou si peu, outre l'humour déjanté qui en résulte, certaines de ces nouvelles expressions peuvent montrer un caractère bien poétique. On parlera, par exemple, de coronorora, de tables désinspectées, du côté pusitif des choses ou du Premier ministre qui passe beaucoup de temps dans son bourreau.

Les livres de Larry Tremblay sont disponibles à la Librairie Laliberté de Ste-Foy, auprès de l'auteur ([email protected]) et sur Trafford.com (livres sur les TDF). Il vend ses Mé-disances à vil prix (5 $) plus frais de poste.

