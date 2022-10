Larry Hodgson n'est plus

MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Après les récoltes, le jardinier va se reposer. C'est avec tristesse que les membres de la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec (FSHEQ) ont appris le décès de Larry Hodgson, le jardinier paresseux. Il est décédé hier le 26 octobre 2022, entouré des membres de sa famille.

« Au cours de sa belle et longue carrière, le jardinier paresseux a partagé ses connaissances en horticulture par le biais de ses nombreux livres, de ses généreuses conférences » a réagi M. Réjean Paradis, président de la FSHEQ.

« Avec son empathie, sa bonne humeur contagieuse et la richesse de ses discussions, il est rapidement devenu notre ami, et nous ses fervents admirateurs » a ajouté M. Yves Lambert, vice-président du conseil d'administration de la FSHEQ.

En août dernier, les membres de la Fédération lui ont rendu un vibrant hommage en présentant une vidéo comportant de nombreux témoignages d'amis et de confrères, et reflétant la générosité qui l'a si bien caractérisé. On peut visionner cette vidéo hommage de la FSHEQ en cliquant ici. De plus, à cette occasion, la Fédération en avait fait un membre honoraire de l'organisme en remerciement pour l'ensemble de sa carrière.

La Fédération et ses membres offrent à la famille et aux proches leurs plus sincères condoléances.

Profil de la Fédération

La Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec (FSHEQ) est le plus grand mouvement citoyen dédié à l'horticulture au Québec. Fondée en 1978 et forte de ses 163 sociétés et comités membres qui regroupent plus de 43 000 membres et bénévoles à travers le Québec, la FSHEQ est un organisme national de loisir qui a pour mission de faire la promotion de l'horticulture et de ses bienfaits au niveau social, économique, culturel et de santé. La Fédération encourage des pratiques écologiques responsables pour la protection de l'environnement et l'embellissement des milieux de vie. Elle est une organisation sans but lucratif reconnue par le gouvernement du Québec comme organisme de loisir. Site Web : www.fsheq.com.

Voir la vidéo hommage de la FSHEQ à M. Larry Hodgson sur YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=eK5QaH_P4v8

En savoir plus sur cet hommage :

https://hortiquoi.com/2022_septembre_larry_hodgson

