Larry Hodgson honoré par la FSHEQ

QUÉBEC, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec (FSHEQ) rendra un hommage à M. Larry Hodgson, figure éminente du milieu de l'horticulture au Québec, lors de la Journée de la Fédération qui aura lieu samedi le 20 août 2022 à Québec.

Larry Hodgson est une référence incontournable dans le monde de l'horticulture au Québec. Il est notamment l'auteur de 64 livres horticoles et, depuis 2014, anime le blogue jardinierparesseux.com dont l'objectif est « de montrer aux horticulteurs en herbe comment jardiner de la façon la plus naturelle et la plus facile possible ». Il a donné de nombreuses conférences et a collaboré à plusieurs revues spécialisées en horticulture, des quotidiens, des radios et des émissions de télévision. Il est l'animateur de l'émission Dans mon jardin avec Larry Hodgson diffusée à Télémag.

« Larry Hodgson a été présent auprès des sociétés d'horticulture depuis de nombreuses années. L'hommage que la FSHEQ lui rendra est bien mérité. En le faisant membre honoraire de la Fédération, nous reconnaissons en lui l'un des nôtres » a déclaré M. Réjean Paradis, président de la FSHEQ.

À cette occasion, des personnalités issues du milieu horticole et des médias souligneront l'inestimable contribution de M. Hodgson en livrant chacune un vibrant témoignage dans une vidéo : François Bernatchez, Julie Boudreau, Jean-Denis Brisson, Antoine Broquet, Louise Deschâtelets, Jean-Pierre Desvoyaux, Yves Gagnon, Rock Giguère, Mathieu Hodgson, Albert Mondor, Alexander Reford, Édith Smeesters et Jean-Claude Vigor. Cet hommage pré-enregistré a été coordonné par Yves Lambert, administrateur au conseil d'administration, que la Fédération remercie. La vidéo sera disponible sur YouTube et sur le site Web de la FSHEQ.

« Larry Hodgson a inspiré plus d'une génération d'horticulteurs. Ses conférences, son blog et ses publications servent à des milliers de Québécoises et de Québécois à faire du Québec un lieu où il fait bon vivre » a conclu M. Pierre Blain, directeur général de la FSHEQ.

Profil de la Fédération

La Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec (FSHEQ) est le plus grand mouvement citoyen dédié à l'horticulture au Québec. Fondée en 1978 et forte de ses 163 sociétés et comités membres qui regroupent plus de 43 000 membres et bénévoles à travers le Québec, la FSHEQ est un organisme national de loisir qui a pour mission de faire la promotion de l'horticulture et de ses bienfaits au niveau social, économique, culturel et de santé. La Fédération encourage des pratiques écologiques responsables pour la protection de l'environnement et l'embellissement des milieux de vie. Elle est une organisation sans but lucratif reconnue par le gouvernement du Québec comme organisme de loisir. Site Web : www.fsheq.com.

