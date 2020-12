Afin d'assurer un captage sonore de haute précision, ainsi que la qualité sonore professionnelle du système, le LARK 150 est construit avec différentes méthodes et applications techniques. Pensons notamment à l'annulation sonore intelligente DSP, une conception avec chambre acoustique anti-vibration, une réponse de fréquence ultra-large, un rapport signal-bruit ultra-élevé, ainsi que des microphones omnidirectionnels très sensibles dans les émetteurs.

PORTÉE DE TRANSMISSION SANS-FIL STABLE DE < 5MS ET 100 M

Le LARK 150 comporte une latence ultra-faible de moins de 5 ms et une transmission audio sans fil stable de 100 m. La stabilité du système est assurée par la fonction de sélection de fréquence intelligente sous tension, de sorte qu'il choisit automatiquement le meilleur canal lorsqu'il est sous tension. La méthode de transmission des signaux radio 8 000 fois par seconde du spectre étalé à sauts de fréquence (FHSS) permet d'éviter intelligemment toute interférence dans l'appareil.

CONSTRUCTION ULTRA-COMPACTE

L'émetteur LARK 150 est actuellement le plus petit et le plus léger au monde (37*37*17,5 mm, 21 g). Vous pouvez aisément mettre le système dans n'importe quel sac de voyage, en plus du boîtier de recharge pratique et portatif, qui fonctionne comme le boîtier des écouteurs EarPods d'Apple, pour faciliter la recharge, le jumelage automatique, la mise à niveau et le stockage de l'ensemble du système de microphone sans fil.

PISTES MONO OU STÉRÉO, ET OPTION DE SÉCURITÉ

Le système LARK 150 est un système de microphone stéréophonique avec des options standard de piste mono et stéréo. Histoire de le rendre encore plus pratique, Hollyland a ajouté une troisième option : une fonction de sécurité préventive qui permet de filtrer en postproduction les bruits de claquement perçus par le microphone.

COMBO DEUX-EN-UN

L'ensemble polyvalent standard du LARK 150 comprend deux émetteurs et un récepteur, un microphone-cravate, un câble TRS, un pare-vent convivial de 3,5 mm, un câble de type C à type A et un sac de rangement.

Toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, en plus des plus petites touches conviviales du système, en font le microphone parfait pour le vidéoblogage, les activités sur YouTube, les interviews, les émissions-débats sur scène, les publicités, la diffusion en continu en direct et d'autres types de création de contenu.

PRIX ET DISPONIBILITÉ

Le LARK 150 est déjà en route vers les partenaires de Hollyland. Le prix moyen officiel du LARK 150 est de 329 $, et les prix dans une devise différente peuvent varier selon l'emplacement exact.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de Hollyland : https://bit.ly/hollylandlark150

Demandes de renseignements des médias : Kiko Lee, +86-755-8600-0682

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=bP227yZJL98

SOURCE Hollyland Technology