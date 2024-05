CHICAGO, 30 mai 2024 /CNW/ - LanzaJet, une entreprise de technologie de carburant durable de premier plan et un producteur de carburants durables, a été nommée aujourd'hui sur la liste des entreprises les plus influentes du TIME100. La quatrième liste annuelle met en lumière les entreprises qui ont un impact extraordinaire partout dans le monde.

« L'inclusion de LanzaJet dans la liste des entreprises les plus influentes TIME100 témoigne du dévouement et de l'ingéniosité de toute notre équipe pour permettre une transition vers un avenir carboneutre, a déclaré Jimmy Samartzis, chef de la direction de LanzaJet. « Cette reconnaissance confirme notre engagement à bâtir une nouvelle industrie des carburants pour l'aviation grâce à une technologie de pointe et à la production de carburants durables à faibles émissions de carbone. « Alors que nous célébrons cet honneur, nous réfléchissons à notre parcours, aux partenariats qui sont la clé de notre réussite et à la conviction continue que notre travail crée un avenir plus durable pour les générations à venir. »

Pour dresser la liste, TIME a sollicité des candidatures dans tous les secteurs et a sondé son réseau mondial de contributeurs et de correspondants, ainsi que des experts externes. Ensuite, les rédacteurs de TIME ont évalué chacun des facteurs clés, y compris l'impact, l'innovation, l'ambition et le succès. Il en résulte un groupe diversifié de 100 entreprises qui aident à tracer la voie à suivre. Consultez la liste complète ici : time.com/100companies.

La technologie brevetée d'éthanol à carburant d'aviation durable (SAF) de LanzaJet est prête à permettre à l'industrie de l'aviation d'atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. L'entreprise est maintenant présente dans plus de 25 pays et sur cinq continents, et en janvier, elle a ouvert la première usine de production d'éthanol-SAF au monde à Soperton, en Géorgie, aux États-Unis.

Parmi les investisseurs récemment annoncés, mentionnons le Climate Innovation Fund de Microsoft, Southwest Airlines et l'exploitant aéroportuaire mondial Groupe ADP. Cela élargit la base d'investisseurs de LanzaJet dans l'ensemble de la chaîne de valeur et s'appuie sur les investissements existants de British Airways, LanzaTech, Mitsui & Co., Shell et Suncor Energy, ainsi que sur le financement de Breakthrough Energy, du ministère de l'Énergie des États-Unis et du ministère des Transports du Royaume-Uni. LanzaTech et Microsoft ont déjà été reconnues sur la liste des entreprises les plus influentes du TIME100.

LanzaJet figure également sur la liste 2024 des entreprises les plus innovantes de Fortune, classée au 8e rang en matière de culture et au 22e rang en matière de produit. Le chef de la direction de LanzaJet, Jimmy Samartzis, est également finaliste du Midwest 2024 pour l'Entrepreneur de l'année d'Ernst & Young.

À PROPOS DE LANZAJET

LanzaJet est une entreprise de technologie de carburant durable de premier plan qui se consacre à accélérer la transition vers l'énergie propre. En tant que fournisseur et producteur de technologie de carburant d'aviation durable (SAF) avec alcool à jet breveté à base d'éthanol (ATJ) LanzaJet crée une occasion pour les générations futures en accélérant le déploiement du SAF et d'autres technologies propres essentielles pour faire face à la crise climatique et transformer l'économie mondiale. De plus amples renseignements sont disponibles à l'adresse https://www.lanzajet.com/

