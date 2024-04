Le dernier investissement de Microsoft soutient l'expansion et le déploiement mondial de la technologie de LanzaJet pour la production de carburant d'aviation durable et de diesel renouvelable

CHICAGO, 23 avril 2024 /CNW/ - LanzaJet, une entreprise de technologie de carburant durable de premier plan et un producteur de carburants durables, a annoncé aujourd'hui un investissement du Fonds d'innovation pour le climat de Microsoft. Cet investissement de Microsoft permet à LanzaJet de continuer à renforcer sa capacité de déployer sa technologie de traitement des carburants durables à l'échelle mondiale. De plus, LanzaJet et Microsoft ont l'intention d'explorer la façon dont Microsoft peut fournir ses capacités en matière de données et d'intelligence artificielle (IA) afin d'améliorer les fonctions d'entreprise de LanzaJet et la technologie de traitement de l'éthanol pour le carburant d'aviation durable (SAF).

Cet investissement dans LanzaJet fait suite à un investissement de financement de projet de 50 millions de dollars du Fonds d'innovation pour le climat de Microsoft en 2022 pour soutenir la construction de LanzaJet Freedom Pines Fuels à Soperton, en Géorgie, la première usine de production d'éthanol pour les SAF au monde, qui a ouvert ses portes en janvier 2024. LanzaJet Freedom Pines Fuels commencera la production annuelle de 10 millions de gallons de SAF et de diesel renouvelable au deuxième trimestre de 2024.

« Notre alignement continu avec Microsoft permet à LanzaJet de bâtir notre équipe et notre capacité à un rythme soutenu pour appuyer le déploiement mondial de notre technologie de pointe en matière de processus de carburants durables, a déclaré Jimmy Samartzis, chef de la direction de LanzaJet. Grâce à son soutien à l'éthanol unique en son genre de LanzaJet pour la bioraffinerie de SAF, LanzaJet Freedom Pines Fuels, Microsoft a joué un rôle important dans la concrétisation de la production de SAF aux États-Unis, et cet investissement réaffirme son engagement urgent envers la décarbonisation dans les secteurs où il est difficile de le faire. »

L'investissement de Microsoft dans LanzaJet lui permet d'avoir accès à des carburants durables - SAF et diesel renouvelable - ainsi qu'à des certificats SAF provenant de projets de LanzaJet. L'accès à ces produits aidera Microsoft à atteindre la carboneutralité d'ici 2030.

« Microsoft est fière d'appuyer LanzaJet avec son investissement dans la croissance de ses activités de technologie de carburant durable, a déclaré Brandon Middaugh, directeur principal, Fonds d'innovation pour le climat de Microsoft. Microsoft investit dans des partenaires qui partagent notre engagement à promouvoir une économie carboneutre et qui bâtissent le marché pour des solutions essentielles comme le SAF et le diesel renouvelable. »

En plus de Microsoft, le portefeuille d'investisseurs et de bailleurs de fonds de LanzaJet comprend All Nippon Airways (ANA), Breakthrough Energy, British Airways, LanzaTech, Mitsui & Co., Shell, Southwest Airlines et Suncor Energy.

À PROPOS DE LANZAJET

LanzaJet est une entreprise de technologie de carburant durable de premier plan qui se consacre à accélérer la transition vers l'énergie propre. En tant que fournisseur et producteur de technologie de carburant d'aviation durable (SAF) avec alcool breveté à base d'éthanol pour le jet (ATJ), LanzaJet crée une occasion pour les générations futures en accélérant le déploiement du SAF et d'autres technologies propres essentielles pour faire face à la crise climatique et transformer l'économie mondiale. Pour en savoir plus, consultez https://www.lanzajet.com/

