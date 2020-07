La plateforme web sécurisée RESTEZOUVERTS.com est offerte gracieusement à toute l'industrie afin de soutenir les propriétaires ainsi que pour rassurer les clients et les employés

Les associations de bars et de restos-bars du Québec appuient l'initiative destinée aux propriétaires et aux clients

MONTRÉAL, le 23 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Lanla, leader québécois de la recherche marketing spécialisé en mesure, gestion et amélioration de l'expérience client, est fier de lancer sur le marché québécois le premier registre clients entièrement conçu pour le contexte lié à la pandémie de la COVID-19 et qui s'appuie sur les recommandations de la Santé publique. La plateforme web permet de tenir un registre simple et sécurisé des accès aux bars et aux restos-bars et d'assurer un suivi rapide en cas d'éclosion potentielle de COVID-19. Destiné à la fois aux propriétaires et à leurs clients, le registre RESTEZOUVERTS.com est facilement accessible au moyen d'une page web et toutes les données y sont détruites après une période de 30 jours afin de préserver la confidentialité des informations. Des fonctionnalités de géolocalisation sont également offertes pour faciliter l'entrée de données et les visites au sein de plusieurs établissements.

« Le secteur des bars et restos-bars étant durement éprouvé, nous tenions à collaborer en développant une plateforme qui facilite grandement la gestion des accès aux établissements en période de pandémie et nous sommes heureux de constater que les acteurs de l'industrie se mobilisent autour de l'utilisation du registre RESTEZOUVERTS.com. Les clients et les propriétaires peuvent l'utiliser en toute confiance, car tous les aspects de protection et de sécurité de l'information ont été soigneusement planifiés et encadrés », a déclaré Richard Zeidel, associé à Lanla.

Les associations de l'industrie incitent les propriétaires et les clients à utiliser le registre

La Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec, la Nouvelle association des bars du Québec, l'Union des tenanciers de bars du Québec et l'Association Restauration Québec saluent l'initiative de Lanla et invitent les propriétaires d'établissement et leurs clients à utiliser le registre en grand nombre, respectant ainsi les recommandations de la Santé publique.

« Le registre RESTEZOUVERTS.com simplifie grandement la gestion de l'information liée à la COVID-19 pour les propriétaires de bars, restos-bars, brasseries et tavernes et nous remercions Lanla de l'offrir gratuitement à tous, ce qui facilitera son déploiement à grande échelle. La mise en place d'un tel registre contribuera assurément à rassurer les clients, les employés et la Santé publique en démontrant que les bars mettent tout en œuvre afin d'offrir un environnement des plus sécuritaires. Je suis très heureux que toutes les associations se rangent derrière cette initiative », a mentionné Renaud Poulin, président directeur général de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec.

« La NABQ est heureuse de s'associer à cette initiative de registre numérique développé par Lanla qui vient soutenir nos membres en ce contexte de reprise économique. Par l'intermédiaire de RESTEZOUVERTS.com, les membres de la NABQ demeurent des partenaires de la première heure du gouvernement du Québec afin de stabiliser la propagation de la COVID-19. Ce registre numérique est, à ce jour, l'une des meilleures options nous ayant été présentées afin d'aider les activités quotidiennes au sein de nos établissements. Il s'agit d'un registre professionnel, sécuritaire et doté de principes de confidentialité auxquels nous accordons une importance capitale », a soutenu Pierre Thibault, président fondateur de la Nouvelle association des bars du Québec (NABQ).

« Le déploiement du registre RESTEZOUVERTS.com est une excellente nouvelle qui facilite grandement la mise en place des directives de la Santé publique par nos tenanciers de restos-bars et de bars. Le registre étant à la fois simple et efficace, son utilisation permet d'enlever un peu de pression sur les épaules des propriétaires d'établissements qui vivent actuellement une période très difficile. Le déploiement et l'adhésion au registre à grande échelle démontrent une fois de plus le travail acharné de nos membres ainsi que notre bonne volonté auprès des autorités décisionnelles », a ajouté Peter Sergakis, président de l'Union des tenanciers de bars du Québec.

Des fonctionnalités simples et sécuritaires pour une adoption facilitée par les utilisateurs

En quelques clics, les utilisateurs du registre RESTEZOUVERTS.com bénéficient de plusieurs fonctionnalités :

Accès facile à une page web à partir de téléphones intelligents, tablettes, portables et autres ;

Paramètres de géolocalisation permettant entre autres de sélectionner l'établissement le plus proche ;

Réponses aux questions établies par la Santé publique ;

Réception de messages/retracement lors de cas potentiel de COVID-19 au sein de l'établissement fréquenté ;

Protection des données personnelles selon la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada , validée par un cabinet juridique indépendant ;

, validée par un cabinet juridique indépendant ; Informations dans la plateforme disponibles pour les propriétaires pendant 30 jours seulement, après quoi elles sont détruites.

« Comme la pandémie qui frappe actuellement cause beaucoup d'inquiétudes à tous, nous voulons assurer à nos clients une certaine tranquillité d'esprit en leur offrant la possibilité de s'inscrire au registre RESTEZOUVERTS.com. L'utilisation de cette plateforme dans toutes les rôtisseries St-Hubert nous permettra de rejoindre rapidement nos invités si nous avions à faire face à une éclosion du virus. Bien que le registre ne soit pas obligatoire, nous croyons que ce service est un grand avantage pour les clients et restaurateurs, en plus de constituer une mesure de sécurité supplémentaire. Nous invitons nos convives à s'inscrire directement sur le site sans avoir à partager leurs données personnelles directement avec nos employés, puisque les informations recueillies servent exclusivement à assurer une traçabilité en cas d'infection déclarée », a mentionné M. Richard Scofield, président du Groupe St-Hubert.

Outre les restaurants et les bars, le registre RESTEZOUVERTS.com peut également s'adapter à d'autres industries désireuses de tenir des listes de visiteurs comme les salles de spectacles, les centres de sport, les parcs aquatiques et autres.

À propos de Lanla

Fondée en 2002, Lanla est un chef de file en recherche marketing au Québec qui se spécialise dans la mesure, la gestion et l'amélioration de l'expérience client. L'équipe de Lanla est composée de plus de 50 experts et œuvre auprès de grandes marques québécoises provenant de divers secteurs d'activité, dont des banques, des compagnies d'assurances, des entreprises de consommation et d'alimentation, des restaurants, des maisons de retraite, des entreprises de transport et des sociétés d'État. Lanla opère la plateforme d'expérience client Hexa.app et détient en propriété exclusive l'agence de branding TM design ainsi que la firme de technologie Circle6.

