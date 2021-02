Langues officielles : la Chambre appuie la volonté du gouvernement fédéral de renforcer l'usage du français dans les entreprises

MONTRÉAL, le 19 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la vision pour la modernisation et le renforcement de la Loi sur les langues officielles du gouvernement du Canada dévoilée aujourd'hui par la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly.

« La Chambre insiste, depuis plusieurs années, sur l'importance de maintenir la présence du français au Québec et au Canada. Nous avons donc appuyé l'engagement du gouvernement du Canada de moderniser la Loi sur les langues officielles. Le contexte social et d'affaires a énormément évolué depuis la mise en application initiale de la Loi en 1969. L'accroissement de l'immigration, essentielle à notre économie, et l'accès facilité à des contenus numériques ne sont que deux des nombreux facteurs qui expliquent cette évolution. Le temps était venu d'agir pour protéger le français, et le plan proposé par la ministre Joly répond à nos attentes », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le plan du gouvernement reconnaît que les besoins en matière de préservation de la langue française sont différents de ceux relatifs à la langue anglaise au Canada, et particulièrement au Québec. C'est une distinction importante et nouvelle qui permet aux Canadiens d'être assurés que la langue et la culture françaises continueront de survivre et de s'épanouir. Cette reconnaissance devra aider à renforcer l'usage du français à travers le pays », a poursuivi M. Leblanc.

« Pour que cette loi soit appliquée de façon équitable pour tous, il était important que les manquements puissent être sanctionnés. Aucune entreprise ne devrait pouvoir éviter de se soumettre à des obligations auxquelles d'autres sont tenues. Il fallait également éviter d'alourdir le fardeau administratif des entreprises avec les changements proposés. Nous constatons l'intention du gouvernement de faire en sorte que les entreprises qui répondent à la loi 101 n'aient pas à souscrire à un double processus de conformité. C'est une bonne nouvelle », a mentionné M. Leblanc.

« Montréal est une métropole internationale. Nous devons absolument nous assurer que nos entreprises puissent être concurrentielles sur la scène internationale, notamment dans les fonctions de sièges sociaux et de développement commercial. Nous devons réussir à maintenir la place prédominante du français dans l'espace public tout en permettant aux entreprises d'utiliser l'anglais lorsque le contexte international l'exige. Le gouvernement du Canada a un rôle à jouer pour maintenir cet équilibre essentiel au bon fonctionnement de notre société. Nous saluons le travail de la ministre Mélanie Joly, qui s'est montrée à l'écoute de toutes les parties prenantes, incluant le milieu des affaires, au cours de l'élaboration de ce plan », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

