LANDR obtient un financement de série B de 26M$ et fait évoluer sa plateforme créative à base d'IA pour les musiciens

MONTRÉAL et LOS ANGELES, CA, le 16 juill. 2019 /CNW Telbec/ - LANDR , la plateforme créative pour les musiciens, a annoncé aujourd'hui la clôture réussie de sa ronde de financement de série B, recueillant 26 millions de dollars. Cette ronde est menée par le Fonds d'Innovation Sony, le fabricant de microphones Shure, Investissement Québec et le Fonds de solidarité FTQ, avec des investissements de Warner Music, Plus Eight Equity Partners, Slaight Communications, YUL Ventures et PEAK Capital Partners.

Ce financement a d'abord été initié par une note convertible de 7 millions de dollars dirigée par Investissement Québec, à laquelle s'ajoute maintenant 19 millions de dollars de nouveaux investissements en équité. Ce capital sera utilisé afin d'accélérer la croissance de l'entreprise et y introduire de nouvelles lignes de produits, tout en misant davantage sur sa position de chef de file en matière d'intelligence artificielle et de musique.

« L'appui des leaders de l'industrie de la musique tels que Sony, Shure et Warner ainsi que d'investisseurs plus spécialisés comme Plus Eight Equity et Slaight Music représente un grand vote de confiance et marque le début d'un nouveau chapitre pour LANDR. Cet investissement nous permettra d'utiliser nos connaissances et notre expertise dans le domaine de la technologie musicale afin de répondre à de nouvelles opportunités et orientations du marché », déclare Pascal Pilon, PDG de LANDR.

Depuis son lancement en 2014, LANDR a révolutionné le processus de création de musique et rendu le son de qualité studio accessible aux musiciens. Cet investissement fait suite au franchissement d'une étape importante pour LANDR, soit l'atteinte de 2,5 millions d'utilisateurs, ainsi que le mastering, la distribution et la promotion de plus de 12 millions de titres dans 160 pays. La société, qui distribue des milliers de chansons et albums chaque semaine sur des plateformes comme Spotify, Apple Music et Amazon Music, mise aussi sur une stratégie de croissance ambitieuse pour ses services de distribution et de commercialisation de contenu des artistes présents sur la plateforme.

« Shure est reconnu pour ses produits novateurs, qui aident les musiciens et les créateurs de contenu à perfectionner leur art. Nous sommes heureux de participer au succès de LANDR et avons hâte de découvrir les artistes talentueux que sa nouvelle plateforme contribuera à façonner », déclare Brian Woodland, vice-président du développement des affaires chez Shure.

« Nous sommes fiers de donner notre appui à LANDR, un leader dans le secteur du mastering audio, afin de lui permettre de bénéficier de la marge de manœuvre nécessaire pour développer les fonctionnalités de sa plateforme, saisir les opportunités d'expansion qui se présentent et consolider son positionnement dans le marché, au Québec et à l'étranger, le tout de manière à accélérer sa croissance », affirme Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

LANDR Audio s'est récemment classée parmi les cinq entreprises les plus innovatrices et à la croissance la plus rapide au Canada, une distinction décernée par le programme Fast 50™ de Deloitte, qui célèbre l'innovation, la croissance rapide des revenus et l'esprit entrepreneurial.

« LANDR offre un grand potentiel de développement et le Fonds de solidarité FTQ est fier de soutenir une entreprise qui a un impact dans deux secteurs dans lesquels nous croyons, l'intelligence artificielle et la culture. Grâce à sa plateforme technologique prometteuse développée ici au Québec, LANDR offre un outil novateur aux créateurs et musiciens du monde entier afin de leur permettre de repousser les limites de leur art », déclare Alain Denis, vice-président principal aux investissements - Capital de risque au Fonds de solidarité FTQ.

« LANDR joue un rôle important et d'influence en démocratisant une qualité de son exceptionnelle et en fournissant des outils indispensables à une grande communauté de musiciens. Participer à cette transaction de série B en compagnie d'investisseurs de premier plan aidera l'entreprise à étendre sa présence sur de nouveaux marchés et devenir la technologie de choix incontestée pour une communauté mondiale de créateurs de musique », affirme John Acquaviva, DJ et associé directeur, Plus Eight Equity Partners.

Au-delà des investisseurs établis de l'industrie, LANDR a également reçu par le passé des investissements d'importants producteurs de musique et d'artistes, dont Hans Zimmer, Nas, Richie Hawtin, Pete Tong et Tiga. Avec une équipe grandissante de 75 employés et une présence à Montréal, Los Angeles, Berlin et Tokyo, LANDR façonne aujourd'hui l'avenir de la musique.

À propos de LANDR

LANDR permet aux musiciens de créer et d'être entendus. En tant que pionnier de l'utilisation du big data et de l'apprentissage automatique dans l'industrie musicale, LANDR offre à des millions d'artistes et labels indépendants un espace unique pour apprendre, collaborer, masteriser, diffuser et monétiser la musique en ligne. Depuis son lancement en 2014, LANDR a bâti avec constance et détermination des outils qui aplanissent le terrain de jeu pour les musiciens, combinant plusieurs outils au sein d'une plateforme à la fois intuitive et abordable, et ce, pour chaque étape du processus de création musicale. Pour en savoir plus sur LANDR, n'hésitez pas à parcourir : https://www.landr.com/fr/ .

SOURCE LANDR Audio Inc.

Renseignements: Pour plus de renseignements, veuillez contacter Caroline Orban de Xivry à l'adresse suivante : corban@landr.com

Related Links

http://www.landr.com