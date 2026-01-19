SINGAPOUR, le 19 janv. 2026 /CNW/ - LANDI Global, chef de file mondial des solutions professionnelles de paiement et de commerçants, est fière de mettre en avant son 20e anniversaire en dévoilant son portefeuille de paiements le plus avancé : la série P.

Construit sur 20 ans d'expérience, façonné par deux ans de R&D

Ce lancement est le fruit de plus de deux ans de recherche et de développement intensives, conçues pour répondre aux besoins changeants des secteurs financiers et du commerce de détail en matière de sécurité et de performance.

Au cœur même de l'ADN de LANDI, se trouve une fusion entre l'échelle industrielle mondiale et l'intimité locale. Avec 20 ans de leadership et plus de 130 millions de terminaux déployés, LANDI met à profit son expérience exceptionnelle pour s'assurer que des innovations de classe mondiale sont livrées avec l'expertise propre au marché, que seule une véritable présence locale peut offrir.

La série P : Un portefeuille complet de paiements de prochaine génération

La nouvelle série P allie deux décennies d'expertise éprouvée sur le terrain à une technologie de pointe. Conçue pour des transactions hautement performantes et sécurisées, la gamme comprend le plus récent système d'exploitation Android 14 et les certifications de sécurité PCI v7.x . Les différentes séries de produits du portefeuille couvrent tous les besoins des commerçants modernes:

Série P10 : Polyvalence inégalée avec des configurations sans fil et de comptoir, offrant des capacités de paiement intelligentes et essentielles sans compromettre la sécurité et la performance de sa catégorie.

Le clavier à son meilleur dans un monde de plus en plus tactile. Le P20 combine un écran tactile net de 5 pouces avec un clavier physique pour une utilisation tactile fiable, tandis que le P20-R est conçu pour offrir une fiabilité optimale dans les environnements de vente au détail à forte intensité.

Là où le rendement des paiements rencontre la commodité avancée. Construit autour d'un superbe écran HD de 6,5 pouces pour une expérience immersive, ou avec la version Dual-Screen, complétée par une variante Tablet de 11 pouces, le tout conçu pour soutenir la convergence des besoins de paiement et d'affaires.

Un écosystème. Une vision.

« Chez LANDI, notre vision va bien au-delà du matériel », a déclaré Patrice Le Marre, PDG de LANDI Global. « Nous nous engageons à renforcer l'écosystème du commerce international grâce à la technologie et à des partenariats solides. En combinant des solutions intégrées à un réseau international de partenaires, nous garantissons des paiements homogènes et sécurisés à chaque point de contact, accélérant la convergence des paiements, des applications d'affaires et des services numériques à la caisse. »

À propos de LANDI

Fondée en 2005, LANDI est un fournisseur de premier plan de points de vente intelligents en matière de paiement, de paiement et de mobilité. Elle est un chef de file en Chine, compte 700 brevets et 130 millions de terminaux déployés. Depuis son indépendance en 2022, LANDI a accéléré son expansion mondiale pour soutenir la transformation numérique à l'échelle mondiale.

